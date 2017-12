Sat.1 Gold holt "Remington Steele" samstags zurück

© Sat.1

Schon im Sommer kündigte Sat.1 Gold an, den Serienklassiker "Remington Steele" zurück auf die Bildschirme zu bringen. Nun hat man auch einen Sendeplatz ausgemacht. Sonntags übernehmen nach dem Jahreswechsel derweil wieder Crime-Dokus.



24.12.2017

Bereits im Rahmen der Screenforce Days kündigte Sat.1 Gold bei der Programmpräsentation an, sich die Rechte am Serienklassiker "Remington Steele" gesichert zu haben. Mittlerweile steht auch ein Starttermin für die Serie, mit der Pierce Brosnan seinen internationalen Durchbruch feierte, fest. Sat.1 Gold wird die Serie bereits ab dem 6. Januar zeigen, und zwar immer samstags um 13:10 Uhr. "Remington Steele" erbt einen Sendeplatz der "Agentin mit Herz", die künftig nur noch mit einer Folge um 12:40 Uhr zu sehen ist. "Remington Steele" wird im Gegenzug in Doppelfolgen gesendet.

Am Sonntagabend kehrt Sat.1 Gold unterdessen nach dem Feiertagsprogramm wieder zu Crime-Dokus zurück. Dafür greift man ins ProSiebenSat.1-Archiv und übernimmt die bereits bei sixx gesendete Doku "Mord im Paradies". Bei Sat.1 Gold bekommt das amerikanische Format einen Platz in der Primetime und läuft ab dem 7. Januar immer sonntags um 20:15 Uhr. Abwechslung serviert Sat.1 Gold seinen Zuschauern übrigens nicht: Der Best-Ager-Kanal zeigt gleich drei Folgen am Stück.

