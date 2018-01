Vox blickt hinter die Kulissen von Notrufzentralen

© MG RTL D / Fandango

Die Arbeit von Menschen in den Einsatzleitstellen von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei steht im Mittelpunkt einer neuen Dokusoap, die Vox bald ins Programm nehmen wird. Zudem gibt's ein Wiedersehen mit den "Pferdeprofis".



11.01.2018 - 14:12 Uhr von Alexander Krei 11.01.2018 - 14:12 Uhr

Im Notfall ist schnelle Hilfe wichtig, doch die Menschen, die in den Notrufzentralen arbeiten, bekommt man nur selten zu Gesicht. Das will Vox jetzt mit einer neuen Doku-Reihe ändern: Fandango hat für den Kölner Sender die zehnteilige Doku "Die Notrufzentrale" produziert, die ab dem 5. Februar jeweils montags um 22:15 Uhr zwischen zwei Folgen von "Goodbye Deutschland" ausgestrahlt wird.

Nach Angaben von Vox soll die Reihe den Zuschauern authentische Einblicke in die Arbeit der Menschen in den Einsatzleitstellen von Feuerwehr, Rettungsdiensten und der Polizei geben, die binnen Sekunden Notsituationen einschätzen, Entscheidungen treffen und schnellstmöglich Hilfe organisieren müssen. Begleitet werden unter anderem die Nürnberger Feuerwehr und die Polizei in Osnabrück.

Fürs Wochenende hat Vox unterdessen fünf neue Folgen seiner Coaching-Doku "Die Pferdprofis" angekündigt. Diese laufen ab dem 3. Februar samstags um 19:10 Uhr. Darin stehen "Horseman" Bernd Hackl und Westerntrainerin Sandra Schneider erneut Pferdebesitzern zur Seite, die mit ihrem Latein am Ende sind.

Teilen