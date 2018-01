ProSieben hat sein "Super Bowl"-Team beisammen

© ProSieben

Wenn ProSieben Ende Januar erstmals den Super Bowl live überträgt, dann setzt der Sender auf bewährte Stimmen. Nach einem Jahr Pause ist diesmal auch wieder Jan Stecker mit dabei. Zuvor überträgt ProSieben auch die AFC- und NFC-Championships.



12.01.2018 - 19:15 Uhr von Alexander Krei 12.01.2018 - 19:15 Uhr

Anders als in den vergangenen Jahren wird der Super Bowl diesmal bekanntlich nicht in Sat.1 zu sehen sein, sondern bei ProSieben. Für die Football-Fans dürfte das wohl zweitrangig sein, schließlich kennen sie das eingesetzte Personal ohnehin von den regelmäßigen NFL-Übertragungen bei ProSieben Maxx. Auf dem Fan-Event "rangrillen" in München hat ProSieben jetzt verraten, wer diesmal live vom Super Bowl aus Minneapolis berichten wird.

Nach dem Abschied von Frank Buschmann ist in diesem Jahr wieder Jan Stecker mit von der Partie. Er wird gemeinsam mit Patrick Esume, dem zweimaligen Super-Bow-Gewinner Sebastian Vollmer sowie Christoph "Icke" Dommisch von der Partie berichten. Außerdem ist auch Reporter Max Zielke am 4. Februar für den Sender vor Ort. ProSieben steigt um 22:50 Uhr in die Live-Übertragung ein, zuvor präsentieren Carsten Spengemann, Roman Motzkus und Volker Schenk ab 20:15 Uhr bei ProSieben Maxx den Countdown.

ProSieben wird darüber hinaus beide NFL-"Halbfinalspiele" auf dem Weg zum Super Bowl live übertragen. Am Sonntag, den 21. Januar gibt es um 19:05 Uhr zunächst "Die 20 spektakulärsten Geschichten zum Super Bowl" mit "Icke" und Thore Schölermann zu sehen, ehe ab 20:40 Uhr die AFC- und NFC-Championships folgen. ProSieben Maxx nimmt außerdem vom 29. Januar bis 2. Februar um 19:45 Uhr das tägliche Magazin "ran Football - Road to Super Bowl" ins Programm, das direkt in Minneapolis entsteht.

Vor einem Jahr hatte der Super Bowl den Quotenrekord in Sat.1 übrigens deutlich verfehlt. Dennoch hatten mitten in der Nacht noch immer deutlich mehr als eine Million Zuschauer eingeschaltet, um das Spiel zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons zu sehen.

