WDR setzt "Das Lachen der Anderen" im März fort

Nach einer längeren Pause meldet sich im März die WDR-Reihe "Das Lachen der Anderen - Comedy im Grenzbereich" mit Micky Beisenherz und Oliver Polak zurück - wenn auch nur mit zwei neuen Folgen.



23.01.2018 - 12:29 Uhr von Uwe Mantel 23.01.2018 - 12:29 Uhr

Für den Grimmepreis nominiert, mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichent: Für "Das Lachen der Anderen" hat der WDR viel Lob bekommen. Nun steht eine Fortsetzung der Reihe auf dem Programm, für die Micky Beisenherz und Oliver Polak in gesellschaftliche Nischen, Randgruppen oder fremde Lebenswelten eintauchen, sich mit den Menschen beschäftigen, um dann ein Stand-Up-Comedyprogramm über diese Menschen zu entwickeln, über das diese auch lachen können.

Zum Abschluss tragen die beiden dieses Programm dann vor den Betroffenen vor - dann zeigt sich: Haben sie den richtigen Ton getroffen? In der ersten von zwei neuen Folgen geht es am 1. März um 23:25 Uhr um Menschen, die entweder HIV positiv sind oder sich mit dem Thema in besonderer Weise beschäftigen. Eine Woche später heißt die Herausforderung am 8. März um 23:25 Uhr dann, eine Comedyshow für und über Menschen mit Down-Syndrom zu machen. Schon am 22. Februar wiederholt der WDR nochmal die erste Ausgabe, in der die beiden sich einer Gruppe "Ökos" gegenüber sahen.

