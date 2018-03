"TV Spielfilm live" auch im EU-Ausland verfügbar

© Burda

Eine neue EU-Verordnung macht’s möglich: Das TV-Streaming-Angebot "TV Spielfilm live" ist in Kürze auch im gesamten EU-Ausland nutzbar. Die Kunden brauchen dafür allerdings einen kostenpflichtigen Premium-Zugang.



22.03.2018 - 13:29 Uhr von Timo Niemeier 22.03.2018 - 13:29 Uhr

Seit zweieinhalb Jahren bietet das Burda-Portal "TV Spielfilm" mit "TV Spielfilm live" nun schon einen eigenen TV-Streamingdienst an und tritt damit in Konkurrenz zu etwa Zattoo. Nun hat Burda angekündigt, dass das Angebot künftig auch im EU-Ausland nutzbar sein wird - jedoch nur bei "zeitlich begrenzten Aufenthalten", also etwa Urlauben oder Geschäftsreisen.

Möglich wird das durch eine neue EU-Verordnung, die das Geoblocking für den kostenpflichtigen Streaming-Bereich abschafft. Wer "TV Spielfilm live" künftig in einem der 27 EU-Mitgliedsstaaten nutzen will, muss allerdings das Premium-Paket für knapp zehn Euro im Monat abonniert haben - dieses Abo muss zudem in Deutschland abgeschlossen worden sein.

Matthias Kohtes, Managing Director "TV Spielfilm live", sagt: "Gerade im Urlaub wollen viele Nutzer nicht auf ihr gewohntes TV-Programm aus der Heimat verzichten. Sie können ihre Lieblingsserie oder das Fußballspiel ihres Lieblingsvereins jetzt theoretisch auch vom Strand aus verfolgen. TV Spielfilm live ist damit für seine Premium-Nutzer auch im EU-Ausland das flexible und individuelle TV-Produkt, das sie aus Deutschland gewohnt sind - entsprechend dem Claim 'Fernsehen wie ich es will'."

Teilen