"BamS": Christian Lindner wird Vize-Chefredakteur

Christian Lindner ist lange Chefredakteur der "Rhein-Zeitung" gewesen und trieb dort auch den Ausbau des Onlineangebots voran, im vergangenen Jahr wurde er überraschend entlassen. Nun wird er Vize-Chefredakteur bei der "Bild am Sonntag" ("BamS").



23.03.2018 - 11:45 Uhr von Timo Niemeier 23.03.2018 - 11:45 Uhr

Der Axel Springer Verlag hat am Freitag einige Personalien verkündet, die die "BamS" betreffen. So holt Mario Horn zum 1. April Christian Lindner als stellvertretenden Chefredakteur ins Boot. Zwischen 2004 und 2017 war Lindner Chefredakteur der Koblenzer "Rhein-Zeitung" und musste dort im vergangenen Jahr seinen Platz überraschend räumen. Verleger Walterpeter Twer erklärte das damals unter anderem mit einem Offenen Brief, in dem Linder in Deutschland lebende Türken dazu aufrief, gegen das Präsidial-System zu stimmen.

Linder brachte die "Rhein-Zeitung" auch bundesweit immer in die Schlagzeilen und trieb zudem den Ausbau des digitalen Bezahlangebots voran. Darüber hinaus wurde er vom "Medium Magazin" mehrfach als "Chefredakteur des Jahres" ausgezeichnet. Christian Lindner berichtet künftig direkt an "BamS"-Chefin Marion Horn. Sie sagt: "Christian Lindner passt perfekt zu BamS. Er steht für exzellenten Journalismus, einen modernen Führungsstil und er ist wie wir überzeugt, dass Journalismus auch in der digitalen Welt einen Wert und einen Preis hat. Wir freuen uns sehr, ihn bald an Bord zu haben." Doch es kommt zum 1. April noch zu weiteren Änderungen bei der "BamS": Nachrichten-Chef Christoph Hülskötter und Investigativ-Chef Kayhan Özgenc steigen dann nämlich in die Chefredaktion auf und erweitern damit das redaktionelle Führungsteam.

