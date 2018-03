"Neues Kapitel": Discovery will DMAX neu erfinden

© DMAX

Zuletzt drehte sich bei Discovery alles um Olympische Spiele und Bundesliga. Jetzt rückt aber DMAX wieder in den Fokus: Nach einem schwierigen Jahr pumpt Programmdirektor Oliver Nowotny jetzt so viel Geld wie noch nie in den Männersender, der sich neu erfinden will.



26.03.2018 - 00:05 Uhr von Thomas Lückerath



„Die zunehmende Fragmentierung ist eine Herausforderung, weil wir in der Programmierung zwar mit unserem Factual-Schwerpunkt unverändert einzigartig sind, aber im Kampf um die Zielgruppe Männer in den vergangenen Jahren neue Wettbewerber dazu gekommen sind. Das haben wir gespürt und daraus Konsequenzen gezogen“, erklärt Oliver Nowotny (Foto), Vice President Programming & Content bei Discovery Networks Deutschland im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de.

2018 will er DMAX neu erfinden „und ein neues Kapitel für den Sender aufschlagen.“ Was das heißt? Zunächst einmal trennt man sich von einem ohnehin halbherzigen Experiment des Vorjahres. „Wir verabschieden uns von der Idee, fiktionale Inhalte anzubieten“, erklärt Nowotny. Man wolle sich „aus diesem Genre zurückziehen, in dem sich ja auch viele andere werbefinanzierte Fernsehsender mit anspruchsvollen Serien schwer tun.“Im Kerngenre des Factual will man künftig „auch die Männer zu erreichen, die bislang zu DMAX vielleicht noch keinen Zugang gefunden haben.“ Meint: Weniger Testosteron im Programm. Neben Überlebenskämpfen toller Typen in Extremsituationen also mehr Alltag der Zuschauer. „Männer(t)räume“ wird beispielsweise ein eigenproduziertes Makeover-Format für Hobbyräume.

Erstmals setzt DMAX ab Mai auch auf eine tägliche Eigenproduktion am Vorabend: „A2 - Abenteuer Autobahn“. Nowotny: „Man könnte sagen: Wir portraitieren die A2, die bekannte Ost-West-Achse durch die Republik.“ Generell soll das Programm des Männersenders künftig auf zwei Säulen basieren: Neben den etablierten Genre Factual kommt Entertainment neu dazu.

Dazu nimmt Discovery Networks Deutschland 2018 für seinen frei empfangbaren Männersender so viel Geld in die Hand wie noch nie. „Wir haben unter den Sendern der dritten Generation schon heute das höchste Volumen an Eigenproduktionen, aber wir werden das Budget für Eigenproduktionen bei DMAX in diesem Jahr verdreifachen“, kündigt Nowotny im DWDL.de-Interview an.

Der Sender wird die neue deutsche TV-Heimat für die Guinness World Records und plant darüber hinaus mit „Goldrausch am Yukon - Das Abenteuer Deines Lebens“ seine erste Realityshow und bislang größte Eigenproduktion. Programmdirektor Oliver Nowotny: "Manche sagen, wir sind verrückt. Vielleicht sind wir das auch. Ich freue mich aber sehr auf die Dreharbeiten und das Programm."

Mehr Details zu den neuen Formaten und der Strategie von DMAX gibt es ab Montag, 11 Uhr, im Wortlaut-Interview mit Oliver Nowotny, Vice President Programming & Content bei Discovery Networks Deutschland

