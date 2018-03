Überraschung: ZDF sichert sich Deal mit Sony Pictures

© ZDF

Verkaufserfolg für Kerstin Gühne: Die Sony-Managerin hat mit dem ZDF einen neuen Volumen-Deal für Kinofilme und Serien aus dem Hause Sony Pictures geschlossen. Die Mainzer haben damit so umfangreichen Zugriff auf Hollywood-Ware wie seit Jahren nicht.



Als RTL im vergangenen Herbst seinen Output-Deal mit Sony Pictures auslaufen ließ und ProSiebenSat.1 kein Interesse bekundete, schien es so als wäre das der Anfang vom Ende der lange zwischen den beiden privaten Sendergruppen hin und her gereichten Exklusiv-Deals mit den Hollywoodstudios. Doch Sony Pictures hat einen neuen Partner in Deutschland gefunden: Das ZDF hat sich mit einem umfassenden Vertrag die Ausstrahlungsrechte für Film- und Serienproduktionen des Hollywoodstudios für das deutsche Free-TV gesichert, wie beide Partner am Dienstagvormittag bestätigen.



Damit sichert sich der öffentlich-rechtliche Sender für die kommenden Jahre die Zugriffsrechte auf seit diesem Jahr erschienene aktuelle Kinoproduktionen des Hollywoodstudios und kann diese künftig als deutsche Free-TV-Premieren zeigen. Zu den kommenden Produktionen aus dem Hause Sony Pictures gehören der zweite Teil der Stieg Larsson-Trilogie „The Girl in the Spider’s Web“, die Fortsetzung des Denzel Washington-Streifens „The Equalizer“, sowie zahlreiche Filme aus dem Spiderman-Universum wie etwa „Venom“, „Silver & Black“, und „Spider-Man: Homecoming 2“, sowie ein neuer Film des Franchises „Men in Black“.Darüber hinaus sichert sich das ZDF im Zuge der Partnerschaft einen Zugang zur Film- und TV-Library des Hollywood Studios, sowie zu aktuellen internationalen Serienproduktionen aus dem Hause Sony Pictures Television, was u.a. direkten Seriennachschub für ZDFneo bedeuten dürfte. „Sony steht für großes Kino und erstklassiges Entertainment. Die Partnerschaft bedeutet für das ZDF eine hochwertige Programmverstärkung in allen fiktionalen Genres. Ich bin sicher, dass die Filme und Serien von Sony Pictures in unserer Senderfamilie bestens zur Geltung kommen und viele Zuschauer begeistern werden“, erklärt ZDF-Programmdirektor Dr. Norbert Himmler.Und Prof. Dr. Kerstin Gühne, Senior Vice President TV Distribution der Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, ergänzt: „Wir freuen uns, mit dem ZDF einen strategisch wichtigen Partner auf hohem Niveau gewonnen zu haben, und in den kommenden Jahren unsere bisherige Zusammenarbeit noch weiter zu vertiefen, so dass unser Produkt eine reichweitenstarke Ausstrahlung im Free-TV erfährt.“ Es ist zweifelsohne ihr Verdienst, dass der für die Hollywoodstudios so lukrative Kampf um mehrjährige Volumen- bzw. Output-Deals mit deutschen Partnern in die nächste Runde geht. Ein Ende scheint also noch nicht in Sicht.