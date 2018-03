Peter Zwegat schaut erneut bei Naddel vorbei

© MG RTL D

Ende 2016 hat Nadja Abd el Farrag schon einmal bei der RTL-Sendung "Raus aus den Schulden" mitgemacht, es war die bislang letzte Ausgabe des Formats. Im April bekommt Naddel nun erneut Besuch von Peter Zwegat.



27.03.2018 - 14:42 Uhr von Timo Niemeier 27.03.2018 - 14:42 Uhr

Die letzte volle Staffel von "Raus aus den Schulden" lief 2015 im Programm von RTL, ein Jahr später gab es nur noch ein Promi-Spezial mit Nadja Abd el Farrag zu sehen. Und jetzt sieht es so aus, als ob RTL das Format nur noch rausholt, wenn es mal wieder was bei Naddel zu erzählen gibt, im April wird nämlich eine neue Folge mit Peter Zwegat und der Ex von Dieter Bohlen ausgestrahlt. Am 23. April zeigt RTL das Promi-Spezial zur besten Sendezeit und versieht es vorsichtshalber noch mit einer Unterzeile, damit niemand durcheinander kommt: "Nadja Abd el Farrag 2018".

RTL kündigt die Sendung so an: Peter Zwegat hat im Fall Naddel wieder viel zu tun. Zum letzten Besuch hat sich wenig verändert: Sie wohnt immer noch im Hotel und sie sucht immer noch eine Wohnung. Früher hatte sie keine Einnahmen und kein Geld. Heute verdient sie gut, gibt aber viel zu viel Geld aus. Unterm Strich bleibt so gut wie nichts übrig. Peter Zwegat will das ändern: Findet Naddel endlich eine Wohnung? Und kann der Schuldnerberater sie davon überzeugen, ihr Geld nicht mit vollen Händen auszugeben?

Zuletzt widmete sich das "Süddeutsche Zeitung Magazin" in einem langen Stück Nadja Abd el Farrag. Darin hieß es, sie möchte endlich ihre Ruhe haben und raus aus dem Schlagzeilen. Über ihren ersten Auftritt bei Peter Zwegat heißt es in dem langen Text: "Die Story muss ja weitergehen, und die nächste Folge ging so: Sie habe verzweifelt bei RTL und Peter Zwegat angerufen, der nun eingewilligt habe, sie in seiner Sendung Raus aus den Schulden auf den richtigen Pfad zu führen. Stimmte natürlich nicht, RTL hatte sich bei ihr gemeldet, wie immer. Und Nadja Abd el Farrag machte mit, auch wie immer."

Nun folgt also Promi-Spezial Teil zwei - und bei RTL kann man auf gute Quoten hoffen. Holten die regulären Ausgaben der Sendung zuletzt nur noch durchwachsene Quoten, sah es 2016 für die erste Ausgabe mit Naddel richtig gut aus. Mehr als dreieinhalb Millionen Menschen sahen damals zu, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei starken 17,3 Prozent. Mit Naddel lässt sich eben immer noch Quote machen - dafür kommt dann auch Peter Zwegat aus Berlin angefahren.

Teilen