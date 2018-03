n-tv mit Doku-Schwerpunkt über Gewalt in Deutschland

© n-tv

Gleich vier Dokumentationen des Nachrichtensenders n-tv werden sich im April mit Gewalt in Deutschland beschäftigen. Beleuchtet werden sollen mehrere Facetten, darunter rechte Gewalt in Sachsen und die aufgeheizte Stimmung in Fußballstadien.



28.03.2018 - 16:29 Uhr von Alexander Krei 28.03.2018 - 16:29 Uhr

Nachdem sich in letzter Zeit die Berichte über Messerattacken, Schlägereien oder willkürliche Angriffe auf Deutschlands Straßen häuften, will sich n-tv im Rahmen einer Sonderprogrammierung mit dem Thema beschäftigen. Im April wird der Nachrichtensender vier aktuell produzierte Dokumentationen ins Programm nehmen. Diese laufen auf dem "Current Affairs"-Sendeplatz am Dienstagabend um 22:10 Uhr.

Den Anfang macht die Dokumentation "Rechte Gewalt - Brennpunkt Sachsen", die am 3. April die Neonazi-Szene beleuchtet. Eine Woche später geht es um "Blinde Gewalt - Zufallsopfer Jedermann". Am 17. April folgt "Polizei im Einsatz - Mainz wie es singt und kracht" über einen Polizei-Großeinsatz während der fünften Jahreszeit, ehe am 24. April mit "Hooligans - Der Kick der Gewalt" eine Doku auf dem Programm steht, in der gezeigt wird, wie sich die Stimmung im Fußball aufheizt.

"Nahezu täglich erreichen uns Informationen und Bilder zu Gewalttaten im Land. Unser Credo ist es, nah dran zu sein und dem Zuschauer dabei zu helfen, Sachverhalte einzuordnen und zu bewerten", so n-tv-Chefredakteurin Sonja Schwetje. "Die nachrichtlichen Dokus im Programm sind dafür sehrwichtig, denn so können wir noch tiefer in die Fälle eintauchen und sie aus verschiedenen Perspektiven betrachten."

