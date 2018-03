UFA bastelt für RTL an einer neuen Trödelshow

© RTL

"Bares für Rares" ist ein durchschlagender Erfolg für das ZDF, das ist inzwischen längst kein Geheimnis mehr. Nun werkelt man auch bei RTL an einer Sendung, die sehr ähnlich klingt. Hinter "Die Superhändler" steht UFA Show & Factual.



28.03.2018 - 19:09 Uhr von Timo Niemeier 28.03.2018 - 19:09 Uhr

Mit "Bares für Rares" ist dem ZDF ein echter Glücksgriff gelungen: Am Nachmittag holt das Format mit Horst Lichter seit langer Zeit ganz starke Quoten, nicht selten liegen die Marktanteile bei rund 25 Prozent. Zuletzt schaffte die Trödelshow auch den erfolgreichen Sprung in die Primetime. Auch bei RTL weiß man natürlich um den Erfolg der Mainzer Kollegen - nun arbeitet man selbst an einer Sendung, die ähnlich klingt.

Im RTL-Programm laufen bereits Trailer, die zur Teilnahme an "Die Superhändler" aufrufen. Produziert wird dieses neue Format von UFA Show & Factual, die bereits nach geeigneten Teilnehmern suchen. Die Produktionsfirma teasert das Format so an: "Du hast einen Dachbodenfund, ein Erbstück oder andere antike Schätze? Du bist leidenschaftlicher Sammler, doch deine Wohnung platzt aus allen Nähten? Du liebst Flohmärkte und Verhandeln ist genau dein Ding? Dann bewirb dich jetzt für unser neues TV-Format!"

Die UFA bezeichnet das Format offiziell als "Antiquitätensendung" und schreibt zudem, ein Moderator würde die Kandidaten mit Verhandlungstipps unterstützen. Weitere Details gibt es derzeit noch nicht. Unklar ist auch, wann RTL "Die Superhändler" zeigen wird. Sinnvoll erscheint aber eine Programmierung in der Daytime, hier schwächelt RTL derzeit ohnehin spürbar. Senderchef Frank Hoffmann erklärte zuletzt im Interview mit DWDL.de, dass man mehr als 20 Daytime-Piloten in Produktion habe. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in der zweiten Jahreshälfte einen Aufschlag haben werden mit gleich mehreren neuen Programmen zwischen 14 und 17 Uhr", so Hoffmann vor wenigen Wochen.

