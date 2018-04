Ambrosius moderiert bei RTL "Bachelor in Paradise"

© MG RTL D / Arya Shirazi

11.04.2018 - 10:48 Uhr von Timo Niemeier 11.04.2018 - 10:48 Uhr

Nach "Bachelor" und "Bachelorette" hat RTL demnächst eine weitere Sendung im Programm, bei der sich alles rund um Rosen dreht. Das bereits im vergangenen Jahr angekündigte "Bachelor in Paradise" findet im Mai seinen Weg auf die Bildschirme. RTL wird insgesamt sechs zweistündige Ausgaben ab dem 9. Mai immer mittwochs zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zeigen. Produziert wird "Bachelor in Paradise", wie schon "Der Bachelor" und "Die Bachelorette", von Warner Bros. International Television Production Deutschland.

Moderiert wird die neue Show von Florian Ambrosius, der den RTL-Zuschauern aus dem Morgenprogramm bekannt sein dürfte. Dort präsentiert er nämlich seit dem vergangenen Jahr "Guten Morgen Deutschland". Der Moderator soll vor allem durch die "Nacht der Rosen" führen und den Teilnehmern dabei zur Seite stehen.

Das Besondere an "Bachelor in Paradise": Die Teilnehmer waren allesamt schon einmal beim "Bachelor" oder der "Bachelorette" zu sehen. Sie treffen auf Koh Samui in Thailand in einem Ressort aufeinander und können sich frei entscheiden, wen sie näher kennenlernen wollen. Wer in der Nacht der Rosen keine Rose erhält, muss die Sendung verlassen. Dabei entscheiden in der einen Woche die Männer und in der anderen Woche die Frauen, wem sie eine Rose geben. Um die Spannung zu erhöhen, stoßen zudem immer wieder neue Kandidaten hinzu. Damit ähnelt "Bachelor in Paradise" stark dem RTL-II-Format "Love Island", das im vergangenen Jahr erstmals zu sehen war.

