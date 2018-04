Nachwuchs: Sandra Kuhn nimmt Babypause bei "Explosiv"

© Sandra und Kristof Kuhn

Sandra Kuhn, die ab Anfang 2006 - damals noch als Sandra Schneiders - die "RTL II News" moderierte und Anfang 2017 zu "Explosiv" wechselte, erwartet ihr erstes Kind. Dementsprechend steht demnächst eine Babypause an.



12.04.2018 - 11:58 Uhr von Uwe Mantel

"Explosiv"-Moderatorin Sandra Kuhn erwartet ihr erstes Kind: Sie ist im sechsten Monat schwanger und wird sich dementsprechend voraussichtlich im Juli in eine sechsmonatige Babypause verabschieden. Bis dahin wird sie noch zu sehen sein, geht es ihr inzwischen doch auch wieder besser: "Die ersten 3 Monate waren hart. Mir war übel, aber noch schlimmer war die ständige Schlappheit. Unsere Wohnzimmercouch war mein bester Freund. Ich kam kaum hoch. Das Baby hat jegliche Energie aus meinen Körper gesaugt. Jetzt, im sechsten Monat, ist es schon viel besser, wobei ich ab und zu immer noch einfach einschlafen könnte. Zum Glück aber nicht während der Live-Sendung (lacht). Schokolade und Traubenzucker helfen und sind immer griffbereit in meiner Handtasche", so Kuhn in einem RTL-Interview.

Vorübergehend verzichten muss RTL dann übrigens noch auf einen anderen Mitarbeiter - denn auch der Vater ist für den sender tätig: "Mein Mann wird nach der Geburt auch für ein paar Wochen frei nehmen. Er arbeitet ja meist nachts als Sende-CvD für 'Guten Morgen Deutschland'. Er ist es also gewohnt, mitten in der Nacht aufzustehen und wird mich sicherlich tatkräftig unterstützen", so Sandra Kuhn. Bei "Explosiv" stehen unterdessen genügend Vertreterinnen parat: Neben Hauptmoderatorin Nazan Eckes gehören auch noch Elena Bruhn und Miriam Biener zum Team der Boulevard-Sendung.

