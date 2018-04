DMAX nennt Details zum neuen Vorabend-Format "A2"

© Fotolia/winyu

Ende März hat DMAX-Chef Oliver Nowotny im DWDL.de-Interview ein neues Format für den Vorabend angekündigt. Nun hat der Sender weitere Details zu "A2 - Abenteuer Autobahn" bekanntgegeben - der ersten Eigenproduktion für die Access Prime.



13.04.2018 - 15:03 Uhr von Timo Niemeier 13.04.2018 - 15:03 Uhr

Am 21. Mai startet DMAX mit seinem neuen, von Tresor TV produzierten Vorabend-Format "A2 - Abenteuer Autobahn". Senderchef Oliver Nowotny hatte das bereits Ende März im DWDL.de-Interview angekündigt. Für DMAX ist das ein echtes Novum: Erstmals produziert der Sender damit ein eigenes Format für den Vorabend. Nun hat man weitere Details bekanntgegeben: Die Sendung wird immer montags bis freitags um 18:15 Uhr zu sehen sein und damit die Dokureihe "Outback Truckers" ersetzen, die seit Ende Februar auf diesem Sendeplatz läuft.

Insgesamt 20 Episoden wird DMAX vorerst zeigen. Inhaltlich soll in dem Format so einiges beleuchtet werden: Wie arbeitet die Feuerwehr? Die Polizei? Der Zoll? Außerdem geht es darum, was passiert, wenn Autos auf der A2 mal liegenbleiben, auch auf Baustellen wurde gedreht. "Es wird aber auch Reisende und Truck-Fahrer geben, die wir portraitieren", so Nowotny damals gegenüber DWDL.de. Via Satellitenbild-Animationen will man immer von einem Ort zum nächsten springen.

"Die Autobahn beschäftigt glaube ich jeden. Die deutsche Autobahn ist ja fast schon ein Mythos in Deutschland und darüber hinaus. Wir stehen immer auch mit unseren internationalen Kollegen im Austausch und bei ‘A2 – Abenteuer Autobahn’ wurde uns schon großes Interesse signalisiert", so DMAX-Chef Nowotny.

