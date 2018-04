ZDF terminiert Lichters nächste Primetime-Einsätze

© ZDF/Frank Dicks

"Bares für Rares" wird demnächst wieder in der Primetime zu sehen sein, das ZDF hat nun zwei Sendetermine bekanntgegeben. Die ersten drei Ausgaben im vergangenen Jahr versammelten viele Million Menschen vor den TV-Geräten.



16.04.2018 - 19:01 Uhr von Timo Niemeier 16.04.2018 - 19:01 Uhr

"Nach dem Erfolg der ersten Sendungen haben wir uns vorgenommen, vier Mal pro Jahr ‘Bares für Rares’ in der Primetime anzubieten." Das hat ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler im November im DWDL.de-Interview gesagt. Nun sind zwei dieser vier Termine fixiert: Die nächste Primetime-Ausgabe der Trödelshow gibt es am Donnerstag, den 31. Mai zu sehen. Ein weiteres Special wird am 12. Juli ausgestrahlt. Nicht mehr mit dabei ist dann übrigens Steven Gätjen, der in den ersten drei Primetime-Specials noch neben Horst Lichter durch die Sendung führte.

Neben ganz normalen Kandidaten nehmen erneut Prominente an der Sendung teil, die ihre Raritäten meistbietend veräußern wollen. Mit dabei ist unter anderem Andy Borg, der eine mehr als 100 Jahre alte Kamera verkaufen will. Neben Moderator Horst Lichter gibt es im kommenden Primetime-Special sieben Händler und vier Experten zu sehen, zu den Händlern zählen Ludwig "Lucki" Hofmaier, Wolfgang Pauritsch, Susanne Steiger, Walter "Waldi" Lehnertz, Fabian Kahl, Julian Schmitz-Avila und Elke Velten. Als Experten fungieren Dr. Heide Rezepa-Zabel, Albert Maier, Sven Deutschmanek und Detlev Kümmel.

Mit den ersten drei Primetime-Ausgaben hat "Bares für Bares" im vergangenen Jahr ein Millionenpublikum begeistert. Die erste Ausgabe kam damals auf 6,38 Millionen Zuschauer und 23,8 Prozent Marktanteil, auch beim jungen Publikum lief es mit 16,1 Prozent fantastisch. Die zwei weiteren Ausgaben wurden von 5,80 und 5,89 Millionen Menschen gesehen.

