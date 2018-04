P7S1P4 bringt Shoppingevent nach Deutschland

© ProSiebenSat.1

In Österreich hat die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe die 4ShoppingDays etabliert. Dabei reduzieren einige Onlinehändler ihre Preise, nun kommt das Event auch nach Deutschland. Dafür bekommt die Aktion dann auch einen neuen Namen.



18.04.2018 - 14:38 Uhr von Timo Niemeier 18.04.2018 - 14:38 Uhr

ProSiebenSat.1 holt sein österreichisches Shopping-Event 4ShoppingDays nach Deutschland: Unter dem neuen Namen 7DealDays gibt es zwischen dem 7. und 14. Juni in zahlreichen Onlineshops Rabattaktionen. Flankiert wird die Aktion von einer umfangreichen TV-Kampagne auf den Kanälen der Sendergruppe und großflächigen Anzeigen in diversen Print- und Online-Medien sowie im Hörfunk.

In Österreich fand das Event bereits zweimal statt, zuletzt waren unter anderem Media Markt, Saturn und die Otto-Gruppe mit dabei und reduzierten ihre Preise. Nun also der Schritt nach Deutschland unter einem neuen Namen. Daniel Zech, Leitung SevenVentures Austria und Geschäftsführer 4Shoppingdays, sagt: "In Österreich ist es uns gemeinsam mit unseren Partnern gelungen, das 'Shopping Week Prinzip' erstmals im Zusammenspiel Online und TV umzusetzen. Diesen Erfolg wollen wir jetzt nach Deutschland verlängern. Mit den 7DealDays wollen wir dem deutschen Online-Handel weiter Auftrieb geben und Kunden eine innovative und einzigartige Verkaufsfläche bieten."

