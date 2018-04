Aulitzky hört als "Lena Lorenz" auf, Hoersch übernimmt

© ZDF/Walter Wehner

Fans der erfolgreichen ZDF-Reihe "Lena Lorenz" müssen sich auf Veränderungen gefasst machen: Hauptdarstellerin Patricia Aulitzky steigt demnächst aus der Reihe aus. Das ZDF hat mit Judith Hoersch aber bereits eine Nachfolgerin gefunden.



23.04.2018 - 13:41 Uhr von Timo Niemeier

"Lena Lorenz" ist eine der stärksten Reihen, die das ZDF im Programm hat. Im vergangenen Jahr kam die Heimat-Reihe im Schnitt auf 5,1 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, das entsprach einem Plus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nun hat Hauptdarstellerin Patricia Aulitzky ihren Ausstieg angekündigt, sie will nicht länger die Hebamme Lena Lorenz spielen. "Für meine persönliche Entwicklung brauche ich jetzt neue Herausforderungen", sagt sie gegenüber der "Bild". Außerdem sei die Figur für sie auserzählt. "Ich habe natürlich auch Zukunftsängste. Aber mein Beruf soll nicht zur Routine werden."

Das ZDF bestätigt Aulitzkys Abgang, eine Sendersprecherin erklärt gegenüber DWDL.de: "Nach vier erfolgreichen Jahren und 14 Folgen verlässt Patricia Aulitzky die ZDF-Serie ‘Lena Lorenz’ auf eigenen Wunsch, um sich zukünftig anderen Projekten stärker zuwenden zu können. In der Titelrolle der Hebamme Lena Lorenz hat sie der Serie entscheidend zu ihrem Erfolg verholfen." Im Herbst werden noch vier Filme mit Aulitzky als Lena Lorenz zu sehen sein, dann ist Schluss.

In Mainz will man die erfolgreiche Reihe allerdings auch ohne die scheidende Hauptdarstellerin fortsetzen und hat auch bereits eine Nachfolgerin gefunden. Judith Hoersch übernimmt diesen Job und wird künftig als "Lena Lorenz" zu sehen sein. "Mit Judith Hoersch konnte eine sehr überzeugende und sympathische Schauspielerin gewonnen werden, die ab den kommenden Dreharbeiten im Mai die Titelrolle als zukünftige Lena Lorenz übernimmt", so das ZDF.

