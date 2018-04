Ermüdungsbruch: Aus für Ochsenknecht bei "Let's dance"

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Weil sich Jimi Blue Ochsenknecht einen Ermüdungsbruch zugezogen hat, kann der 26-Jährige nicht mehr bei "Let's dance" mitmachen. Der Schauspieler und Sänger zeigte sich enttäuscht. Sein Ersatz in der RTL-Show steht indes schon fest.



24.04.2018 - 17:02 Uhr von Alexander Krei 24.04.2018 - 17:02 Uhr

Schauspieler und Sänger Jimi Blue Ochsenknecht muss verletzungsbedingt bei "Let's dance" aufhören. Wie RTL am Dienstag mitteilte, erlitt der 26-Jährige einen Ermüdungsbruch im rechten Mittelfußknochen, sodass seine Teilnahme an der Tanzshow vorzeitig beendet ist. Für Ochsenknecht wird nun Barbara Meier bei "Let's dance" antreten, die eigentlich in der vergangenen Woche ausgeschieden war.

"Ich habe mir den rechten Mittelfußknochen gebrochen und bin untröstlich, dass die Reise für mich bei 'Let's dance' vorbei ist", so Jimi Blue Ochsenknecht über sein Aus. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich so viel Freude dabei haben würde. Auch für Renata, meine Tanzpartnerin, tut es mir unendlich leid. Ich drücke allen weiteren Kandidaten die Daumen und freue mich, sie Freitag als Zuschauer zu unterstützen."

Barbara Meier freut sich indes über ihr überraschendes Comeback. "Man bekommt im Leben sehr selten eine zweite Chance und ich werde natürlich alles geben um sie nutzen", sagte sie. "Jimi hat mich und das Publikum mit seiner unglaublichen Energie und Liebe zum Tanz berührt und begeistert. Es tut mir sehr leid, dass er nicht mehr weitertanzen kann. Ich hoffe, dass ich mit der gleichen Energie und Freude tanzen werde und ihn ein bisschen stolz machen kann."

In diesem Jahr erreicht "Let's dance" im Schnitt rund dreieinhalb Millionen Zuschauer und damit deutlich weniger als in den Jahren zuvor. In der Zielgruppe liegt der Marktanteil mit bislang 16,6 Prozent allerdings nur knapp unter den Werten der vergangenen Staffeln.

