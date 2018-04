"Einfach hairlich": RTL II rasiert neues Friseur-Format

© RTL II/Stefanie Schumacher

Nach nur drei Wochen wird RTL II seine neue Dokusoap "Einfach hairlich - Die Friseure" wieder aus dem Programm nehmen. Die Quoten waren zuletzt deutlichen Schwankungen unterlegen. Am Freitag läuft die vorerst letzte Folge.



25.04.2018 - 22:28 Uhr von Alexander Krei 25.04.2018 - 22:28 Uhr

RTL II hat nach nur drei Wochen schon wieder genug von seiner Friseur-Dokusoap und nimmt "Einfach hairlich" demnächst vorzeitig aus dem Programm. Bis einschließlich Freitag wird das von 99pro Media produzierte Format noch um 16:00 Uhr zu sehen sein, ehe der Sender ab der kommenden Woche lieber die Scripted Reality "Hilf mir! Jung, pleite verzweifelt..." zeigen wird.

Auf dem Sendeplatz um 17:00 Uhr startet am Montag die neue Soap "Krass Schule", hinter der die Produktionsfirma Redseven Entertainment steht - offensichtlich erhofft man sich durch "Hilf mir!" mehr Rückenwind für den Neustart, auch wenn die Quoten der Scripted Reality zuletzt ebenfalls starken Schwankungen unterlegen waren.

"Einfach hairlich - Die Friseure" zeigte sich in den ersten Wochen nicht gerade stabil: Nachdem das Format am vergangenen Donnerstag mit gerade mal 2,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einen Tiefstwert hinnehmen musste, lief es zum Start in die Woche mit mehr als sieben Prozent so gut wie nie. Im Schnitt brachten es die zwölf bislang gezeigten Folgen auf 4,1 Prozent.

In dem Format begleitet RTL II mehrere Friseure bei der Arbeit. Die Dokusoap wirft unter anderem einen Blick auf die beiden Zwillingsschwestern Hatice und Ayse, die sich in Frankfurt und München einen Namen als "Blondexpertinnen" gemacht haben.

