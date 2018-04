RTL: Dreharbeiten für zweiten Fitzek-Thriller gestartet

© RTL

In Köln haben die Dreharbeiten für den nächsten Thriller von Sebastian Fitzek begonnen. In "Passagier 23" geht es um einen Mann, der auf einem Kreuzfahrtschiff Frau und Kind verloren hat. Inzwischen ist auch der Cast weitestgehend bekannt.



26.04.2018 - 12:33 Uhr von Timo Niemeier 26.04.2018 - 12:33 Uhr

Anfang des vergangenen Jahres hat RTL bekanntgegeben, mit "Das Joshua-Profil" und "Passagier 23" zwei Bestseller von Sebastian Fitzek verfilmen zu wollen. "Das Joshua-Profil" ist zuletzt mit etwas mehr als zwei Millionen Zuschauern und 10,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kein Erfolg für RTL gewesen, ungeachtet dessen haben nun aber die Dreharbeiten für den zweiten Thriller begonnen. Und inzwischen steht auch ein großer Teil des Casts fest.

Für die Hauptrollen konnten Lucas Gregorowicz ("Lammbock - Alles in Handarbeit") und Picco von Groote ("Starfighter - Sie wollten den Himmel erobern") gewonnen werden. Zum weiteren Ensemble gehören unter anderem Oliver Mommsen, Kim Riedle, Liane Forestieri und Mercedes Müller. Produziert wird "Passagier 23" von Zieglerfilm. Produzentinnen sind Barbara Thielen und Regina Ziegler, Regie führt Alexander Dierbach. Für das Drehbuch zeichnet Miriam Rechel verantwortlich. Gedreht wird nun noch bis Ende Mai, unter anderem auch an Bord eines Kreuzfahrtschiffs. Inhaltlich geht es um den Polizeipsychologen Martin Schwartz, der vor fünf Jahren Frau und Sohn während einer Reise auf einem Kreuzfahrtschiff verlor - niemand konnte ihm sagen, was genau geschah. Jetzt wird er wieder auf den Transatlantikliner von damals gerufen. Es gebe Beweise dafür, was seiner Familie zugestoßen ist. Nie wieder wollte Martin den Fuß auf ein Schiff setzen - und doch folgt er dem Hinweis und erfährt, dass ein vor Wochen an Bord verschwundenes Mädchen wieder aufgetaucht ist. Mit dem Teddy seines Sohnes im Arm. Neben dem Film entsteht auch eine Dokumentation, die Ausstrahlung ist für Herbst/Winter 2018 geplant. "In Sebastian Fitzek haben wir einen tollen Partner und in seinem Bestseller 'Passagier 23' großes Filmpotenzial gefunden. Miriam Rechel hat die Adaption vielversprechend umgesetzt. Und Ziegler Film schätzen wir für ihre anspruchsvollen und erfolgreichen Produktionen. Mit Lucas Gregorowicz als die emotional berührende Vaterfigur und Picco von Groote, die eine starke und spannende Frauenfigur spielt, haben wir eine großartige Besetzung. Wir freuen uns nun sehr darauf, dass es losgeht - auf die großen Bilder auf dem Atlantik, die Einblicke hinter die Kulissen der faszinierenden Kreuzfahrtschiff-Welt, und den fesselnden Thriller über Schuld und Gerechtigkeit. Wir sind gespannt, unsere gemeinsame Vision nun in der Umsetzung von Regisseur Alexander Dierbach zu sehen", sagt Philipp Steffens, Bereichsleitung RTL Fiction. Die Produzentinnen Regina Ziegler und Barbara Thielen sagen: "Wir freuen uns als Produzentinnen sehr, mit 'Passagier 23' einen weiteren Bestsellerroman vom Autor Sebastian Fitzek für Ziegler Film verfilmen zu können. Schon bei der filmischen Umsetzung seines Romans 'Abgeschnitten', der im Herbst 2018 in die Kinos kommt, war klar, dass Fitzek ein Meister ist, wenn es darum geht, Spannung bis zum Zerreißen aufzubauen. Wir freuen uns sehr, dass der Autor uns erneut das Vertrauen geschenkt hat und wir seinen spannenden Bestsellererfolg in Szene setzen dürfen. Wir haben vor und hinter der Kamera ein exzellentes Team gefunden und sind uns sicher, dass wir am Ende einen atemberaubenden Film haben werden."

