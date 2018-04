Nach 26 Jahren: Popkultur-Heft "Intro" streicht die Segel

© Intro

Die 1992 von Matthias Hörstmann gegründete und bis heute von ihm herausgegebene Zeitschrift "Intro", die sich selbst als "Magazin für Pop, Kultur, Life, Style" beschreibt, verschwindet angesichts einbrechender Werbeeinnahmen vom Markt.



27.04.2018

"'Intro' ist für mich zu keinem Zeitpunkt ein Job gewesen, sondern das große Privileg, eine Leidenschaft zum Beruf machen zu können", schreibt "Intro"-Gründer und Verleger Matthias Hörstmann - und man darf ihm wohl glauben, dass ihm die Entscheidung nicht leicht gefallen ist: Das Mai-Heft von "Intro" wird die letzte reguläre Ausgabe sein, wie Chefredakteur Daniel Koch auf der "Intro"-Webseite bekannt gibt, bis Juli erscheinen zudem noch Festivalguide, ein Praise-Heft und eine Abschiedsausgabe der "Intro".

Das seit seiner Gründung kostenfrei verteilte Magazin bescherte den Machern zuletzt Verluste. Im vergangenen Jahr wurde bereits die Meldung der Auflagenzahlen an die IVW eingestellt, zuletzt lag die Verbreitete Auflage im 2. Quartal 2017 bei etwas über 80.000 Exemplaren. "Der Anzeigenmarkt für Printmagazine ist dramatisch geschrumpft – in einem Maße, das auch durch Digital-Erlöse nicht aufzufangen war. Leider ist es uns nicht gelungen, diese Verluste langfristig auszugleichen. Nun ziehen wir die Konsequenzen", heißt es in der Begründung des Chefredakteurs. Der Verleger spricht von "immer aussichtsloser werdender wirtschaftlicher Rahmenbedingungen". Durch die kostenfreie Verteilung des in Köln ansässigen Magazins war auch der Weg versperrt, durch steigende Vertriebseinnahmen rückläufige Werbeeinnahmen auszugleichen.

"Da 'Intro' mein erstes Baby war und ich die Verantwortung trage, überwiegen derzeit natürlich Frust, Melancholie und Trauer", schreibt Hörstmann weiter, der zugleich aber auch auf "all die wundervollen Episoden und Erinnerungen, das Wissen um die Freude, das Glück, den Stolz" verweist, die immer bleiben werden. Auch Chefredakteur Koch betont, dass man sich "nicht grimmig ins Grab knurren" wolle, sondern einen stilvollen Abschluss suche. Und schließt mit den Worten: "Intro.de und festivalguide.de bleiben fresh und aktuell. Und das letzte Intro-Heft wird natürlich ein Knaller."

