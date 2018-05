ZDFneo gibt skurril-düstere Krimiserie in Auftrag

© ZDFneo/Carolin Ubl

In Brandenburg und Berlin haben jüngst die Dreharbeiten für eine neue Krimiserie für ZDFneo begonnen. In "Dead End" spielt Antje Traue eine Pathologin, die nach ihrer Ausbildung in den USA ins beschauliche Brandenburg muss, um ihrem Vater zu helfen.



17.05.2018 - 16:12 Uhr von Timo Niemeier 17.05.2018 - 16:12 Uhr

ZDFneo hat eine neue Krimiserie in Auftrag gegeben, die auf den Namen "Dead End" hört. Derzeit finden bereits die Dreharbeiten für sechs 45-minütige Episoden statt, gedreht wird in Brandenburg und Berlin. Der Sender selbst spricht von einer "skurril-düsteren Krimiserie", die von Regisseur Christopher Schier inszeniert wird. Die Drehbücher stammen aus der Feder von Magdalena Grazewicz, Thomas Gerhold und Christopher Schier. Produziert wird "Dead End" von der Real Film Berlin GmbH, Produzentin ist Katrin Goetter. Gedreht wird bis Mitte Juli, einen Sendetermin gibt es noch nicht.

In der neuen Serie zu sehen sein werden unter anderem Antje Traue, Michael Gwisdek, Victoria Schulz, Lars Rudolph, Fabian Busch und Nikolai Kinski. Antje Traue spielt die junge Pathologin Emma, die nach ihrer Ausbildung in den USA gezwungenermaßen in ihrer alten Heimat Brandenburg Fuß fassen muss. Sie muss ihrem Vater Peter (Michael Gwisdek), dem örtlichen Leichenbeschauer, helfen. Peter benimmt sich seit einiger Zeit ziemlich merkwürdig und nimmt Teile seiner Arbeit mit nach Hause: Knochen lagern im Kühlschrank. Um ihren Vater zu schützen, übernimmt Emma selbst seine Aufträge. Natürlich schaut die Pathologin ganz genau nach, und der eine oder andere Todesfall entpuppt sich als Kriminalfall.

Bei ihren Recherchen stößt sie nicht nur auf Gegenliebe: Für Bürgermeister Herbst (Fabian Busch) soll sein Städtchen genauso beschaulich bleiben, wie es ist. Das passt mit Mord und Totschlag, den Emma ganz offensichtlich aus Amerika importiert hat, nicht zusammen. Auch von dem ermittlungsmüden örtlichen Polizeikommissar Schubert (Lars Rudolph) kann Emma keine Unterstützung erwarten. Aber Betti (Victoria Schulz), die neue Polizistin im Ort, arbeitet mit Emma zusammen. Mit Betti verbindet Emma auf irritierende Weise mehr als bloß Hartnäckigkeit.

