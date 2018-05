"Dinner Party": Pocher talkt mit Überraschungsgästen

© Good Times

Seit Anfang des Jahres präsentiert Oliver Pocher nun schon im Wechsel mit Ariana Baborie die "Dinner Party" in Sat.1, die der Sender im Rahmen der Drittsendezeiten ausstrahlen muss. In den kommenden zwei Ausgaben empfängt Pocher Überraschungsgäste.



18.05.2018 - 15:20 Uhr von Timo Niemeier 18.05.2018 - 15:20 Uhr

Die von Good Times produzierte Late-Night-Show "Dinner Party" kommt in den nächsten zwei Wochen mit etwas anderen Ausgaben als üblich daher. In den Folgen am 22. und 29. Mai wird die Show jeweils von Oliver Pocher präsentiert, der dann Überraschungsgäste in der Sendung empfängt. Das heißt: Er weiß nicht, wer mit ihm in der Show sitzt. Über Hinweise, Tipps und Fragen muss er erst herausfinden, welche Geschichte ihm seine Gäste zu erzählen haben.

Die erste Ausgabe trägt den Titel "Party, Pop und Leidenschaft". Good Times hat bereits bekanntgegeben, dass fünf Personen zu Gast bei Pocher sein werden. Da wäre etwa der 32-jährige Alexander, der laut Beschreibung der Produktionsfirma mit den Händen für einen Meistertitel trainiert, den es nur in Köln gibt. Oder die 30-jährige Jenny, die Rihanna, Adele und Helene Fischer in sich vereint. Was das genau heißt, muss Pocher herausfinden. Die zweite Ausgabe trägt den Titel "Kreativ statt 08/15".

Sat.1 zeigt die "Dinner Party" stets in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 0:15 Uhr. Gute Quoten sind mit dem Format freilich nicht drin. Weil es sich um die Sendung eines Drittanbieters handelt, gibt es auch so gut wie keine Promotion. In diesem Jahr wurden die 19 bislang gezeigten Folgen im Schnitt von 220.000 Menschen gesehen. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag im Mittel bei 3,7 Prozent.

