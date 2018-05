Nitro holt den "Prinz von Bel-Air" zurück ins Fernsehen

© MG RTL D

Will Smith wird demnächst wieder als "Prinz von Bel-Air" zu sehen sein: Nitro holt die Serie Mitte Juni zurück in sein Programm und zeigt die alten Folgen immer am Vorabend. Eine andere Kult-Serie muss dafür weichen.



20.05.2018 - 10:50 Uhr von Timo Niemeier 20.05.2018 - 10:50 Uhr

"Der Prinz von Bel-Air" ist nun schon seit einiger Zeit nicht mehr im deutschen Fernsehen zu sehen gewesen, zuletzt hatte Comedy Central die Serie mit Will Smith bis Mitte 2016 im Programm. Nun hat Nitro angekündigt, die alten Folgen ab Mitte Juni noch einmal zu wiederholen. Ab dem 15. Juni zeigt der Sender die Serie immer ab 17:50 Uhr in Doppelfolgen. "Der Prinz von Bel-Air" ersetzt damit die bislang auf diesem Sendeplatz gezeigten "M*A*S*H"-Wiederholungen.

Vorher läuft wie gewohnt "Walker, Texas Ranger" und im Anschluss sehen die Zuschauer bei Nitro "Alle unter einem Dach". Von "Der Prinz von Bel-Air" sind zwischen 1990 und 1996 insgesamt 148 Folgen in sechs Staffeln entstanden, die Serie war zeitgleich der Beginn von Smith' Schauspiel-Karriere. Er spielt in der Serie sich selbst: Als Jugendlicher ist er in den Straßen Philadelphias aufgewachsen. Weil seine Mutter aber Angst um ihn hat, schickt sie ihn in das noble Viertel Bel Air von Los Angeles, damit er dort bei seiner wohlhabenden Tante Vivian und deren Mann lebt.

