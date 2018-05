Sky Go wird um über 100 Sender-Livestreams erweitert

© Sky

Nach dem Start von Sky Q erweitert Sky das Angebot seines mobilen Dienstes Sky Go. Mit der App für Smartphones und Tablets sollen künftig mehr als 100 Sender im Livestream verfügbar sein, darunter auch die Programme der Öffentlich-Rechtlichen.



22.05.2018 - 10:33 Uhr von Alexander Krei 22.05.2018 - 10:33 Uhr

Nachdem Sky vor wenigen Wochen damit begonnen hat, seinen Kunden das Update für seinen neuen Dienst Sky Q auszuspielen, hat der Sender jetzt eine Erweiterung von Sky Go angekündigt. Demnach soll über die mobilen Apps für Smartphones und Tablets fortan auch die Nutzung linearer Sender möglich sein. Bis Ende Juni soll das Angebot auf über 100 Sender ausgebaut werden, darunter alle Sky-Sender, zahlreiche Partnersender wie Fox, TNT Serie und National Geographic, sowie öffentlich-rechtliche Programme.

Mehr als 40 der neuen Kanäle werden nach Angaben von Sky in HD-Qualität zur Verfügung stehen. Bislang waren nur die Sky-Sport-Sender im Livestream über Sky Go abrufbar. Abrufbar sind die Livestreams über die Senderliste im TV-Guide. Dort lassen sich außerdem Aufnahmen für den Sky+- und Sky-Q-Receiver programmieren.

"Mit bald über 100 linearen TV-Sendern, dem umfangreichen On-Demand-Angebot und vielen innovativen Funktionen präsentieren wir unseren Kunden das beste Sky Go aller Zeiten", sagte Julia Laukemann, Senior Vice President Product Management bei Sky Deutschland. "Sky-Kunden haben mit der App zuhause und unterwegs jederzeit Zugriff auf eine riesige Auswahl an Film-, Entertainment- und Sportprogrammen, sei es im Urlaub, auf Geschäftsreise, im Garten, oder am Badesee."

