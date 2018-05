Harvey Weinstein stellt sich der Polizei in New York

© WABC / CNN

Seit Monaten wird gegen Harvey Weinstein wegen zahlreichen Vorwürfen sexueller Übergriffe ermittelt, jetzt hat sich der amerikanische Filmproduzent in New York der Polizei gestellt. Offenbar sind die Kautionsbedingungen vorab festgelegt worden.



25.05.2018 - 14:16 Uhr von Alexander Krei 25.05.2018 - 14:16 Uhr

Der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein hat sich den Behörden in New York gestellt. Wie zahlreiche Sender berichteten, traf er am frühen Morgen (Ortszeit) - bekleidet mit blauem Pullover, weißem Hemd und Jackett - in einem Gebäude der Polizei in Lower Manhatten ein. Der Schritt war erwartet worden, nachdem schon am Tag zuvor berichtet worden war, dass eine Festnahme des 66-Jährigen bevorsteht.

Konkret geht es unter anderem eine Schauspielerin, die Weinstein vorwirft, ihn im Jahr 2004 zum Oralsex gezwungen zu haben. Inzwischen ist klar: In der Anklage geht es um Vergewaltigung und sexuelle Nötigung in zwei Fällen. Nach Angaben verschiedener US-Medien soll Weinstein nun zunächst von der Polizei verhaftet werden, ehe schließlich die offizielle Verlesung der Anklage durch einen Richter erfolgen wird. Die Rede ist zudem von einer Kautionszahlung in Höhe von einer Million Euro, nach der sich Weinstein dazu verpflichtet, eine Fußfessel zu tragen.

Schon seit Monaten wird gegen den einst einflussreichen Filmproduzenten ermittelt - nicht nur von den Behörden in New York, sondern auch in Los Angeles und London. Zahlreiche Frauen werfen Harvey Weinstein vor, sie sexuell missbraucht zu haben. Weinstein selbst räumte zwar Fehlverhalten ein, wies die Vorwürfe von nicht-einvernehmlichem Sex jedoch zurück.

Ronan Farrow, who won the Pulitzer prize reporting on Harvey Weinstein accusations, says this is an "incredible and unexpected moment." https://t.co/Oo9YiVZdDH — Meg Wagner (@megwagner) 25. Mai 2018

