ARD setzt "Bozen-Krimi" nach starken Quoten fort

© ARD Degeto/Hans-Joachim Pfeiffer

In Südtirol entstehen derzeit zwei neue "Bozen-Krimi"-Folgen fürs Erste. Die Hauptrollen übernehmen erneut Chiara Schoras und Tobias Oertel. Zuletzt hatte die Krimireihe deutlich mehr als sechs Millionen Zuschauer erreicht.



05.06.2018 - 10:42 Uhr von Alexander Krei 05.06.2018 - 10:42 Uhr

Wegen des anhaltenden Erfolgs schickt die ARD den "Bozen-Krimi" in die Fortsetzung. Derzeit entstehen zwei weitere Folgen der Reihe, die zuletzt fast sechseinhalb Millionen Zuschauer im Ersten erreicht hatte. Erneut stehen Chiara Schoras und Tobias Oertel in den Hauptrollen vor der Kamera. Gedreht wird noch bis Juli in Bozen und Umgebung nach den Drehbüchern von Thorsten Näter, der auch bei beiden Filmen Regie führt.

Und darum geht es: Frau Commissario Sonja Schwarz (Chiara Schoras) muss an allen Fronten kämpfen: Privat entpuppt sich ihr neuer Verwalter Julian Bittner (Harald Windisch) als Mogelpackung mit einem erschütternden Familiengeheimnis, das besonders Katharina (Lisa Kreuzer) zusetzt. Beruflich gerät sie zusammen mit "Capo" Matteo Zanchetti (Tobias Oertel) ins Visier von Rossis Nachfolgerin Giulia Santoro (Susanna Simon). Diese spielt mit Angelo Vitale (Murat Demir) ein tödliches Spiel auf eigene Rechnung.

Neben der Stammbesetzung mit Gabriel Raab, Lisa Kreuzer, Charleen Deetz und Hanspeter Müller-Drossart sind die weiteren Rollen unter anderem mit Tim Bergmann, Helmfried von Lüttichau, Harald Windisch, Jule Böwe, Nikolaus Paryla, und Sinja Dieks besetzt. Die neuen Folgen sind Produktionen der Merfee-Film- und Fernsehproduktion im Auftrag der ARD Degeto.

Teilen