RTL II wiederholt Telenovela-Test in der Primetime

© RTL II/Magdalena Possert

Pünktlich zur Fußball-WM schwenkt auch RTL II auf vielen Slots auf Wiederholungen um - diese Programmierung ist aber dennoch ungewöhnlich. So wird man bald noch einmal immer montags die Krankenhaus-Telenovela "Schwestern" wiederholen.



08.06.2018 - 14:16 Uhr von Timo Niemeier 08.06.2018 - 14:16 Uhr

Die Telenovela "Schwestern - Volle Dosis Liebe" ist für RTL II im März kein Erfolg gewesen. Die 15 um 17 Uhr gezeigten Folgen erreichten im Schnitt nur 240.000 Zuschauer, der Marktanteil in der jungen Zielgruppe lag bei enttäuschenden 4,2 Prozent. Andere Formate ("Workout", "Krass Schule"), die RTL II ebenfalls am Nachmittag testete, liefen deutlich besser. Über eine Fortsetzung ist noch nicht entschieden worden - nun wird die Serie noch einmal zur besten Sendezeit wiederholt.

Ab dem 25. Juni zeigt RTL II die Folgen immer montags ab 20:15 Uhr. Der Sender setzt dabei auf gleich fünf Folgen am Stück, sodass nach drei Wochen schon wieder Schluss sein wird. Dann ist auch die Fußball-WM zu Ende und RTL II kann wieder mit frischer Ware am Montagabend aufschlagen. "Schwestern" erzählt die Geschichte von Anna und Miri, die gemeinsam eine Krankenschwesternausbildung in einer Berliner Klinik beginnen. Anna ist nach dem tragischen frühen Tod ihrer Mutter auf der Suche nach ihrem leiblichen Vater. Der junge Stationsarzt Ben sowie Krankenpfleger Felix lassen die Herzen von Anna und Miri höherschlagen. Doch Ben ist nicht nur verlobt, sondern auch noch der Sohn des Chefarztes. In der von Filmpool produzierten Serie gibt es zudem ein Wiedersehen mit einigen bekannten RTL-II-Gesichtern. So verkörpert Jan Sokolowsky den Krankenpfleger Felix, Sokolowsky war im vergangenen Jahr Sieger der ersten Staffel von "Love Island". Darüber hinaus wird auch Josephine Welsch als Miri in "Schwestern" zu sehen sein, diese Rolle spielte sie bereits in "Berlin - Tag & Nacht".

Teilen