Trauer um CNN-Reisereporter: Anthony Bourdain ist tot

Für diverse Fernsehformate reiste Anthony Bourdain seit Jahren um die Welt. Jetzt ist der Starkoch im Alter von 61 Jahren in Frankreich gestorben. Dort sollte gerade eine neue Folge seiner CNN-Reihe entstehen.



08.06.2018 - 14:35 Uhr von Alexander Krei 08.06.2018 - 14:35 Uhr

Der amerikanische Starkoch Anthony Bourdain, der sich mit diversen Formaten auch als Fernsehreporter einen Namen gemacht hat, ist tot. Er starb im Alter von 61 Jahren. Wie der US-Nachrichtensender CNN berichtet, habe sich Bourdain das Leben genommen. Er befand sich demnach in Frankreich, um eine neue Folge seiner beliebten CNN-Reihe "Parts Unknown" zu drehen. Sein Freund und Kollege Eric Ripert fand ihn am Morgen leblos in seinem Hotelzimmer.

"Mit besonders großer Trauer bestätigen wir den Tod unseres Freundes und Kollegen Anthony Bourdain", erklärte der Sender am Freitag. "Seine Liebe für große Abenteuer, neue Freunde, feines Essen und Trinken und die bemerkenswerten Geschichten der Welt machten ihn zu einem einzigartigen Geschichtenerzähler. Seine Talente haben uns immer wieder in Erstaunen versetzt und wir werden ihn sehr vermissen."

BREAKING: Anthony Bourdain of CNN’s “Parts Unknown” is dead. The chef, storyteller and Emmy-winning host has committed suicide at age 61, CNN confirms https://t.co/kUSmSJZXNm pic.twitter.com/VyZyfh5my2 — CNN (@CNN) 8. Juni 2018

Anthony Bourdain war mit seinen Dokumentationen immer wieder auch im deutschen Fernsehen zu sehen. Das Format "Anthony Bourdain - Eine Frage des Geschmacks" lief etwa bei DMAX und RTL Living, mit dem für CNN entstandenen Format "Anthony Bourdain - Kulinarische Abenteuer" war der Koch zuletzt bei kabel eins Doku zu sehen.

kabel eins Doku hat inzwischen auch eine Sonderprogrammierung anlässlich des Todes von Anthony Bourdain angekündigt: Am kommenden Sonntag, den 10. Juni zeigt der Sender von 6 Uhr bis 20:15 Uhr durchweg "Anthony Bourdain - Kulinarische Abenteuer". Senderchef Marc Rasmus: "Anthony Bourdain war von Anfang an ein wichtiges Sendergesicht für kabel eins Doku. Wir sind tief erschüttert über seinen Tod. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden."

Sollten Sie oder eine Ihnen nahestehende Person in Not sein, können Sie sich jederzeit an die Telefonseelsorge wenden. Sie erreichen Sie unter der Telefonnummer 0800 111 0 111. Im akuten Fall können Sie sich an den Notarzt wenden.

