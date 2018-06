"Game of Thrones": HBO produziert Pilot für Prequel

© RTL II

Das nahende Finale von "Game of Thrones" vor Augen, hat HBO zuletzt gleich fünf mögliche Spin-Offs entwickeln lassen. Eines davon schickt man nun in die nächste Stufe und lässt einen Piloten produzieren. Das Prequel spielt dabei sehr weit in der Vergangenheit



09.06.2018 - 09:44 Uhr von Uwe Mantel 09.06.2018 - 09:44 Uhr

Gerade mal noch sechs Folgen stehen von "Game of Thrones" aus, zu sehen geben wird es sie irgendwann im kommenden Jahr - dann muss HBO seiner erfolgreichsten Serie Lebewohl sagen. Um die Fans bei der Stange zu halten, wird aber längst an Ablegern gearbeitet. Da die Erwartungen an ein solches Spinoff riesig wären, hat HBO gleich fünf verschiedene Autoren beauftragt, Ideen für solche Ableger zu entwickeln. Und zumindest eines der Konzepte fand man nun so überzeugend, dass man grünes Licht für die Bestellung einer Pilotfolge gegeben hat.

Den Zuschlag bekam das Projekt, das Jane Goldman zusammen mit George R.R. Martin, dem Autor der Buchvorlage für "Game of Thrones", entwickelt hat. David Benioff und Dan Weiss, die kreativen Köpfe hinter "Game of Thrones" selbst, sind nicht involviert. Einen Titel hat das Projekt noch nicht, dafür steht aber fest, dass das Prequel wirklich sehr weit vor der Geschichte von "Game of Thrones" angesiedelt sein würde - und zwar gleich tausende von Jahren. Erzählt werden soll nämlich den Abstieg von Westeros vom goldenen Zeitalter der Helden hin zu seiner dunkelsten Stunde erzählen.

Allzu sehr in die Karten schauen lassen will man sich bei HBO nicht, nur so viel gibt man bekannt: "Nur eines ist sicher: Von den entsetzlichen Geheimnissen der Geschichte von Westeros über die wahren Ursprünge der Weißen Wanderer, die Mysterien des Ostens und die Legende der Starks - es ist nicht die Geschichte, die wir zu kennen glauben." Spekuliert wird außerdem, dass nicht nur die Schöpferin der Serie weiblich ist, sondern dass es auch eine weibliche Hauptfigur geben wird.

Was aus den anderen vier Projekten wird, ist noch unklar - besondere Eile hat man bei HBO noch nicht, vor 2020 würde ein "Game of Thrones"-Nachfolger ohnehin nicht auf Sendung geschickt werden. Auf die Frage angesprochen, wieviele der entwickelten Projekte in Serie gehen könnten, hieß es bei HBO, das sei noch offen - am wahrscheinlichsten sei aber, dass man sich auf eines konzentrieren werde.

