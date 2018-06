"TV Spielfilm live" nimmt SSNHD ins Angebot auf

© Burda

Kurz vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland erweitert "TV Spielfilm live" sein Portfolio. Ab sofort ist auch der Sport-Nachrichtensender Sky Sport News HD über das Premium-Paket des TV-Streamingdienstes zu empfangen.



Sky Sport News HD ist ab sofort auch über das TV-Streamingangebot "TV Spielfilm live" zu sehen, das hat Hubert Burda Media nun bekanntgegeben. Wer den Sender sehen will, braucht das Premium-Paket des Streamingdienstes, das mit monatlich 9,99 Euro zu Buche schlägt. Neben dem Sport-Nachrichtensender können die User dann auch 80 weitere TV-Sender empfangen, darunter auch alle Sender der Mediengruppe RTL Deutschland und ProSiebenSat.1. Hinzu kommen mit Eurosport und Sport1 auch weitere Sportkanäle.

Ähnlich wie bei anderen Streaming-Angeboten dieser Art lassen sich Sendungen bei "TV Spielfilm live" aufnehmen, restarten und anhalten. Matthias Kohtes, Managing Director "TV Spielfilm live", sagt: "Wir bieten alle relevanten Sportsender. Eurosport, Sport1 und ab sofort Sky Sport News HD – und das pünktlich zur WM. Für Fußballfans gibt es auch deshalb keine bessere Alternative als TV Spielfilm live. Wir übertragen alle Spiele auf allen Geräten und das zu jeder Zeit." Darüber hinaus hat Hubert Burda Media nun auch eine Ausweitung der Zahlungsmethoden bei "TV Spielfilm live" angekündigt. Neben Paypal und Kreditkarte können die User ab sofort auch via Lastschrift zahlen. "Mit unserem Partner Klarna führen wir damit eine der beliebtesten Zahlungsmethoden im Web ein. Wir optimieren laufend unser Produkt und orientieren uns dabei an den Wünschen unserer User. Wenn wir feststellen, dass unsere Kunden lieber per Lastschrift zahlen, dann reagieren wir darauf", so Matthias Kohtes. "TV Spielfilm live" ist vor rund drei Jahren gestartet und bietet ein ähnliches Angebot wie etwa Zattoo, Magine oder waipu.tv.

