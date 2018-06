WDR blickt auf die Auswirkungen des Reise-Booms

© WDR

Der WDR nimmt Mitte Juli eine neue Reportage-Reihe ins Programm, in der man sich kritisch mit den Auswirkungen des Tourismus-Booms auseinandersetzen wird. So blickt man unter anderem auf die Folgen des Massentourismus auf Mallorca.



Unter dem Titel "Die Story - Kritisch Reisen" blickt der WDR ab dem 18. Juli am späten Abend immer kritisch auf die Folgen des Massentourismus. Die Reportagen laufen immer mittwochs ab 22:10 Uhr und sollen einen Blick hinter die Kulissen der Urlaubsindustrie werfen. Anders als bekannte Formate wie etwa "Achtung Abzocke" (kabel eins) will der WDR aber nicht Hotels oder Ferienanlagen überprüfen und bewerten, sondern die Auswirkungen auf Land und Leute beleuchten. Sechs Folgen der Reihe sind geplant.

So blickt man in einer Folge unter anderem auf einige Urlaubsinseln, darunter mit Mallorca auch die beliebteste Insel der Deutschen, die jährlich von vielen Touristen belagert werden. So werden die Mieten für die Einwohner in Mallorcas Hauptstadt Palma unbezahlbar. Gleichzeitig vergiften die Abgase der Luxusdampfer die Luft der Urlaubsinsel, Kläranlagen sind überlastet. In einer anderen Folge geht es um das Safari-Idyll in Südafrika, wo aber ebenfalls nicht alles perfekt ist. Einheimische kämpfen mit niedrigen Löhnen und rationiertem Trinkwasser, und sobald die Löwenbabys zu alt für den Safari-Streichelzoo sind, werden sie für die Jagdtouristen zum Abschuss freigegeben.

Zum Auftakt der Reportage-Reihe ab 18. Juli geht es unter dem Titel "Das System Airbnb - Im Bett mit dem Supervermieter" zudem um ein Thema, das derzeit viele Städte und Hotel-Betreiber vor Herausforderungen stellt. Während den Dreharbeiten zu den Reportagen waren die Autoren selbst Reisende und mieteten sich in Touristenhotels ein. Die Zweierteams kümmerten sich um Recherche und Dreh und versuchten bei ihren Besuchen vor Ort, möglichst unauffällig zu drehen. Ergänzt werden sollen diese Bilder zudem durch Landschaftsaufnahmen und Drohnenflüge, sodass auch die jeweilige Schönheit des Reiselandes eingefangen wird.

