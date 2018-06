Servus TV nimmt zweite eigene Serie in Angriff

© TaglichtMedia

Nach der Pferde-Serie "Trakehnerblut" ist man bei Servus TV offensichtlich auf den Geschmack gekommen. Der österreichische Privatsender hat eine zweite eigene Serie bestätigt, nächste Woche sollen bereits die Dreharbeiten beginnen.



20.06.2018 - 18:13 Uhr von Timo Niemeier 20.06.2018 - 18:13 Uhr

Im vergangenen Jahr hat Servus TV mit "Trakehnerblut" eine erste eigene Serie produzieren lassen. Die Quoten waren in Österreich auch recht gut, in Deutschland lief die Serie unter dem Titel "Gestüt Hochstetten" im Ersten. Nun ist man offenbar auf den Geschmack gekommen, gegenüber den "Salzburger Nachrichten" hat der Sender jetzt die nächste Eigenproduktion angekündigt. Diese hört auf den Namen "Meiberger - Der Alpenkrimi" und soll eine Krimiserie sein.

Bereits in der kommenden Woche sollen die Dreharbeiten für die Folgen zur ersten Staffel beginnen. Im Mittelpunkt der achtteiligen Reihe steht laut "Salzburger Nachrichten" der Gerichtspsychologe Thomas Meiberger, der im Großraum Salzburg Verbrechen aufklärt. Meiberger arbeitet nicht nur als forensischer Experte, sondern auch als Zauberkünstler. Und weil True Crime gerade sehr in Mode ist, sollen die in der Serie behandelten Kriminalfälle auf realen psychologischen Phänomenen basieren. Die Hauptrolle in der neuen Krimi-Serie übernimmt Fritz Karl, der zuletzt als Falk in der gleichnamigen ARD-Serie zu sehen war. Darüber hinaus werden auch Cornelius Obonya, Hilde Dalik und Otto Schenk in "Meiberger" mitspielen. Regie führen Marcus Ulbricht sowie Soleen Yusef. Ausgestrahlt werden soll "Meiberger" ab November dieses Jahres bei Servus TV in Österreich. Ob die Serie auch beim deutschen Ableger des Senders zu sehen sein wird, ist derzeit noch unklar.

