Amalia Film holt Produzent Simon Assmann an Bord

© Christian Hartmann

Die Produktionsfirma Amalia Film holt sich mit Simon Assmann Verstärkung für seine Serien-Abteilung, Assmann wird nebenbei aber auch weiterhin als freier Produzent tätig sein. Zuvor arbeitete Assmann unter anderem schon für die Bavaria Fernsehproduktion.



22.06.2018 - 12:13 Uhr von Timo Niemeier 22.06.2018 - 12:13 Uhr

Die Studio-Hamburg-Tochter Amalia Film produziert vor allem Fernseh- und Kinofilme. Derzeit entsteht mit "Die Klempnerin" auch eine Serie für RTL. Um den Serien-Bereich weiter zu stärken, holt das Unternehmen nun Simon Assmann an Bord. Er verstärkt die Produktionsfirma als Produzent und wird für die Entwicklung und Produktion neuer, insbesondere serieller, Formate zuständig sein. Darüber hinaus wird Assmann auch weiterhin als freier Produzent tätig sein, er gründete 2008 seine eigene Firma Elvira Filmproduktion.

"Ich bin sehr glücklich, mit Simon Assmann einen neuen Kollegen bei der Amalia begrüßen zu dürfen, der nicht nur durch hohe Kreativität und dramaturgische Kompetenz, sondern auch durch seinen besonderen Fokus auf die inhaltliche Stoffentwicklung auffällt. Seine Arbeitsweise passt ideal zur Strategie der Amalia Film, Projekte mit starken produzentischen Visionen, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Autoren voranzubringen. Außerdem freuen wir uns sehr, dass Simon großartige Stoffe mitbringt, die er in den letzten Jahren bereits mit der Elvira Filmproduktion entwickelt hat", so Felix von Poser, Geschäftsführer der Amalia Film.

Neben der Tätigkeit bei seiner eigenen Produktionsfirma war Assmann zuvor unter anderem auch schon für die Bavaria Fernsehproduktion, Gate Filmproduktion und Roxyfilm tätig. Er selbst sagt zu seinem neuen Job: "Ich freu` mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Felix von Poser und der Amalia Film. Wir sind Geschichtenerzähler in einer Zeit, die von Umbrüchen geprägt ist und sich sehr schnell weiterentwickelt. Unsere Aufgabe ist es, diese politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen zu reflektieren und Stoffe zu finden, die emotional berühren und zur Diskussion anregen."

