Sat.1 Gold wiederholt alten "Bergdoktor" von Beginn an

© Sat.1

"Der Bergdoktor" läuft mit großem Erfolg im ZDF, 1992 begann aber alles in Sat.1. Nun holt Sat.1 Gold den Vorgänger der heutigen ZDF-Serie noch einmal aus dem Archiv und wiederholt die Folgen mit Gerhart Lippert in der Hauptrolle von Beginn an.



24.06.2018 - 11:25 Uhr von Timo Niemeier 24.06.2018 - 11:25 Uhr

Die Geschichte des "Bergdoktors" kann man durchaus als kurios bezeichnen. Seit 2008 läuft die Serie mit großem Erfolg im ZDF, regelmäßig sehen mehr als sechs Millionen Menschen zu. 1992 ging aber alles in Sat.1 los, wo die Serie damals startete. Damals sahen oft sogar mehr als zehn Millionen Menschen zu, selbst nachdem Hauptdarsteller Gerhart Lippert ausstieg und an Harald Krassnitzer übergab, war die Serie ein großer Erfolg für den Sender. Weil man sich aber verjüngen wollte, wurde die Serie 1998 eingestellt. Heute wäre man wohl froh, eine so etablierte Marke im Programm zu haben.

Nun hat Sat.1 Gold angekündigt, die alten Folgen des "Bergdoktors" noch einmal zu wiederholen. Ab dem 9. Juli zeigt der Sender die Episoden immer montags zur besten Sendezeit. Los geht es mit dem Pilot-Film "Auferstehung". "Der Bergdoktor" ersetzt damit eine Folge von "Kommissar Rex", das ab 21:55 Uhr auch weiter im Programm bleibt.

Der Sat.1-"Bergdoktor" war übrigens auch schon einmal im ZDF zu sehen, 2000 wiederholte der Sender alle Folgen im Vormittagsprogramm. Damit war die Serie die erste eines Privatsenders, die später auch von einem öffentlich-rechtlichen Sender gezeigt wurde. Als das ZDF den "Bergdoktor" 2008 schließlich selbst fortführte, war man mit der Marke also schon intensiv in Kontakt. Zuletzt lief der "Bergdoktor" von früher auch beim RBB.

Teilen