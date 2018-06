"Anne Will" unterbricht in dieser Woche ihre Sommerpause

© NDR/Wolfgang Borrs

Zuletzt wollte Anne Will die Sommerpause ihres Talks unterbrechen, durfte aber nicht. In dieser Woche ist es aber doch soweit: Am kommenden Sonntag gibt es eine Sendung. Zu Gast sein wird dann unter anderem Markus Söder.



28.06.2018

Ende dieser Woche wird es spannend. Dann entscheidet sich nämlich, ob CDU und CSU ihren Streit beilegen können und in der Asylfrage doch noch einen Kompromiss finden. Tun sie das nicht, steckt Deutschland in einer handfesten Regierungskrise. Sonntagabend soll es die ersten Ergebnisse geben. Darauf bereitet man sich nun auch bei "Anne Will" vor. Die Talkshow befindet sich seit kurzer Zeit in der Sommerpause, in dieser Woche kehrt der Talk aber noch einmal zurück.

Einen entsprechenden Bericht der "Bild" bestätigte die Redaktion von "Anne Will" gegenüber DWDL.de. Zu Gast sein soll dann auch Markus Söder, der im derzeitigen Streit der Unionsparteien eine Schlüsselrolle spielt. Wer darüber hinaus noch in der Sendung zu Gast sein wird, steht derzeit nicht fest. Üblicherweise werden die Gäste von "Anne Will" am Freitag bekanntgegeben. Anders als bei "Maischberger" am Mittwoch, als Sandra Maischberger Horst Seehofer zum Einzelinterview bat, wird es in jedem Fall aber auch weitere Diskutanten in der Runde von "Anne Will" geben.

Bei der "Bild" spricht man derweil schon von einer "Interview-Schlacht", eröffnet eben durch Horst Seehofer am Mittwoch. Bereits am Sonntag um 19:10 Uhr zeigt das ZDF sein Sommerinterview mit Angela Merkel, das wird wie immer einige Stunden zuvor aufgezeichnet.

Anne Will wollte bereits vor zwei Wochen ihre Sommerpause unterbrechen und talken. "Ich hätte sehr gerne gesendet", sagte sie damals gegenüber "Spiegel Online" (DWDL.de berichtete). Auch damals ging es zwischen CDU und CSU hoch her. Nur: Der Sender sah damals offenbar keine Notwendigkeit, um eine Sondersendung zu machen. Stattdessen zeigte man lieber eine Krimi-Wiederholung. Nun ist die politische Lage aber offenbar so ernst, dass man sich doch dafür entschieden hat, die Sommerpause zu unterbrechen.

