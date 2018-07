Sylvie Meis kehrt in die "Supertalent"-Jury zurück

© RTL / Stefan Gregorowius

Nach ihrem Abschied von "Let's dance" steigt Sylvie Meis wieder beim "Supertalent" ein. Im Herbst wird sie nach sieben Jahren in die Jury der erfolgreichen RTL-Castingshow zurückkehren und mit Dieter Bohlen und Bruce Darnell auf zwei alte Bekannte treffen.



06.07.2018 - 18:23 Uhr von Alexander Krei 06.07.2018 - 18:23 Uhr

Vier Staffeln lang war Sylvie Meis zwischen 2008 und 2011 Mitglied der "Supertalent"-Jury bei RTL, jetzt kehrt sie überraschend an die Seite von Dieter Bohlen zurück. Wie der Kölner Sender bestätigte, soll sie von Herbst an wieder Teil der Jury sein. "Beim 'Supertalent' hat meine TV-Karriere in Deutschland vor zehn Jahren angefangen, als Dieter mich in die Jury holte. Dafür bin ich ihm auf ewig dankbar", sagte die 40-Jährige, die nun wieder zu ihren Anfängen zurückkehrt. "Eine größere Ehre kann ich mir nicht vorstellen."

Meis hatte zuletzt gemeinsam mit Daniel Hartwich mehrere Staffeln der Tanzshow "Let's dance" präsentiert, war in diesem Jahr allerdings von Victoria Swarovski abgelöst worden. Nach ihrem Aus gab es zunächst eine öffentliche ausgetragene Auseinandersetzung zwischen der Moderatorin und RTL - inzwischen ist der Rauch aber ganz offensichtlich verzogen. Gerade erst hatte der Sender mit "Sylvies Dessous Models" eine neue Show mit ihr angekündigt, nun steht also auch noch das "Supertalent"-Comeback bevor.

In der Castingshow trifft sie nicht nur auf Dieter Bohlen, sondern auch auf Bruce Darnell, der schon damals in drei Staffeln neben ihr am Jury-Pult saß. Bohlen selbst schraubt die Erwartungen schon mal hoch: "Ich habe Sylvie vor 10 Jahren zu 'Das Supertalent' geholt und gemeinsam mit Bruce waren wir das Dreamteam mit den bisher höchsten Quoten." Steigende Quoten kann die Show gut gebrauchen, denn auch wenn die Produktion von UFA Show & Factual mit im Schnitt rund 20 Prozent Marktanteil noch immer ein verlässlicher Quotenbringer war, so musste sie zuletzt doch einige Federn lassen.

Nazan Eckes wird in der kommenden "Supertalent"-Staffel dagegen nicht mehr mit dabei sein, wie RTL am Freitagabend auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte. Die "Explosiv"-Moderatorin hatte Victoria Swarovski im vorigen Jahr abgelöst.

