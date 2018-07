ZDF verrät erste Details zu Gottschalks 68er Sause

© ZDF/Richard Hübner

Im Oktober wird sich Thomas Gottschalk im ZDF den 68er widmen, nun hat der Sender erste Details zur geplanten Show verraten. Neben Peter Fonda und Uschi Glas werden auch Vanessa Mai und Stefanie Heinzmann dabei sein.



09.07.2018 - 14:23 Uhr von Timo Niemeier

Bereits Ende des vergangenen Jahres kündigte das ZDF eine große 68er Show mit Thomas Gottschalk an. "Wir haben ihn immer wieder gerne bei uns auf dem Sender, insbesondere zu Themen, mit denen er selbst etwas verbindet", sagte Programmdirektor Norbert Himmler damals im DWDL.de-Interview. Nun hat der Sender erste Details zur Show verraten, die am 6. September im Hamburger Mehr!Theater aufgezeichnet und im Oktober ausgestrahlt werden soll.

So heißt es vom Sender, dass Gottschalk das "Lebensgefühl einer Generation wieder aufleben" lassen soll. Um das zu schaffen, hat man einige prominente Gesichter eingeladen. Mit dabei sind neben Peter Fonda auch Uschi Glas und Claudia Roth. Zu den internationalen Stars des Abends zählen Melanie, Donovan, Chris Thompson und The Box Tops. Künstler wie Wolfgang Niedecken, Katie Melua, Vanessa Mai, David Garrett, Stefanie Heinzmann und andere sollen bekannte 68er-Songs auf ihre ganz eigene Weise interpretieren. Musikalisch begleitet wird der Abend außerdem von den Heavytones, die einst die Haus- und Hofband von Stefan Raab in "TV Total" waren.

