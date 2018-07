Sky zeigt Sacha Baron Cohens TV-Comeback

© Sky Deutschland/Gavin Bon

Gerade erst hat Showtime das TV-Comeback von Sacha Baron Cohen angekündigt, bereits in wenigen Tagen ist dessen neue Serie beim Sender zu sehen. Sky zeigt das Format in Deutschland und startet ebenfalls schon in der kommenden Woche.



10.07.2018 - 14:54 Uhr von Timo Niemeier 10.07.2018 - 14:54 Uhr

Vor weniger als 24 Stunden hat Showtime die neue Comedy-Serie "Who is America?" von Sacha Baron Cohen (Ali G, Borat, Brüno) vorgestellt. Schon am Wochenende soll das neue Format beim Sender starten. Und auch die deutschen Fans von Cohen können sich freuen, denn Sky wird die Serie hierzulande kurz nach der US-Premiere zeigen. Die erste Ausgabe ist am 17. Juli zur besten Sendezeit bei Sky Atlantic HD zu sehen, auch die anderen Folgen werden immer dienstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt.

Sacha Baron Cohen ist in "Who is America?" nicht nur vor der Kamera zu sehen, er ist gleichzeitig auch Autor und Regisseur. Über das letzte Jahr hinweg entstanden sieben jeweils halbstündige Episoden. Die Serie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die verschiedensten Individuen zu beleuchten, die das politische und kulturelle Spektrum Amerikas ausmachen: von den Anrüchigen bis hin zu den gänzlich Unbekannten.

David Nevins, Präsident und CEO von Showtime Networks Inc., erklärte am Montagabend: "Sacha ist ein komödiantisches Genie, das Dich mit seiner Kühnheit, seinem Mut und Ideenreichtum schockt. Er ist der führende Provokateur unserer Zeit, dabei geht es ihm jedoch nie darum, banal Fehler auszuschlachten. Hinter seinen aufwendigen Inszenierungen steckt immer das ernsthafte Streben nach Wahrheit - der über Menschen, Orte und die Politik. Niemand versteht es besser als Sacha Baron Cohen Aufsehen zu erregen und es wird überaus faszinierend sein, zu sehen, wie die Welt auf ‘Who is America?’ reagiert."

