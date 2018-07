funk plant neue Web-Dramedy im Hip-Hop-Milieu

© funk

In der kommenden Woche starten die Dreharbeiten für eine neue Webserie von funk. Das öffentlich-rechtliche Jugendangebot wirft darin einen Blick aufs Hip-Hop-Milieu und setzt auf zwei Charaktere, die unterschiedlicher kaum sein könnten.



Der SWR arbeitet derzeit an einer neuen Webserie für funk. Vom kommenden Montag an beginnen die Dreharbeiten für "Grandmaster Franz" (AT). In zunächst zehn Folgen will die Dramedy von Comedy-Head-Autor Christian Karch vom Aufstieg zweier Antihelden in einem von kriminellen Clans beherrschten Hip-Hop-Kosmos erzählen. Der Sender verspricht einen "Mix aus Humor, Liebe, Eifersucht, Musik, Selbstfindung, Schuld, Alltagsstress und Abenteuerlust".

Die Titelrolle wird von Stefan Mocker gespielt, die zweite Hauptrolle übernimmt mit Haben Tesfai ein echter Rapper. In weiteren Rollen sind unter anderem Simon Gosejohann ("Elton vs. Simon"), Katy Karrenbauer ("Hinter Gittern") und Santiago Ziesmer (Stimme von "Spongebob Schwammkopf") zu sehen. Die Veröffentlichung ist für das kommende Frühjahr geplant.

Und darum geht es: Die beiden Hauptfiguren Franz und Amir könnten widersprüchlicher nicht sein: Amir ist ein aus einem sozialen Brennpunkt stammender, kiffender, mittelloser junger Rapper mit Hip-Hop-Star-Vision, zudem wegen misslungener Drogengeschäfte bei der Schutzgeld-Mafia verschuldet. Der scheinbar tollpatschige Franz mit Midlife-Crisis hingegen, der ein gutbürgerliches Leben als Bänker führt, will vor allem eins: raus aus der Enge seines langweiligen Lebens.

Durch Zufall kommen die beiden zusammen - und entdecken eine gemeinsame Sehnsucht: das Streben nach Anerkennung und finanziellem Aufstieg. Zwischen Alltagsproblemen und Beziehungsstress geraten der Rapper und der Manager immer tiefer in die Abgründe einer von Schutzgeld, Erpressung, Drogengeschäften und Prostitution beherrschten kriminellen Hip-Hop-Gangster-Subkultur.

