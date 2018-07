Drogen-Drama "Snowfall" geht im September in 2. Runde

© Fox

In dieser Woche beginnt FX in den USA mit der Ausstrahlung der zweiten Staffel des Drogen-Dramas "Snowfall", hierzulande muss man sich noch etwas länger gedulden. Im September geht's dann aber auch beim deutschen Fox weiter.



16.07.2018 - 18:55 Uhr von Uwe Mantel 16.07.2018 - 18:55 Uhr

Am 20. September um 21 Uhr hat beim deutschen Fox das Warten auf die neuen Folgen der Serie "Snowfall" ein Ende. Ab 21 Uhr zeigt Fox dann immer donnerstags die neuen Folgen im Doppelpack. "Snowfall" erzählt vom Anfang der Crack-Epidemie in den 80ern in Los Angeles - und vom Ende der schwarzen Mittelschicht, die unter dem Einfluss der Droge zugrunde geht.

Im Mittelpunkt der Handlung steht dabei weiterhin Franklin Saint (Damson Idris), der als Teenager ein Vermögen macht, dabei aber zunehmend die ungeheuren Gefahren des Drogengeschäfts zu spüren bekommt. Ganz ähnlich geht es dem CIA-Agenten Teddy McDonald (Carter Hudson), dessen Aktionen durch inoffiizielle Gelder finanziert werden. Er muss bald erkennen, dass er sowohl privat als auch beruflich äußerst verwundbar ist. Derweil werden der Wrestler Gustavo „El Oso“ Zapata (Sergio Peris-Mencheta) und Lucia Villanueva (Emily Rios) ebenfalls immer weiter in das brutale Spiel um Drogen und Macht hineingezogen. Im Lauf der Geschichte kreuzen sich die Wege der Figuren auf schicksalhafte Weise.

Teilen