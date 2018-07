kabel eins: Doch noch Eigenproduktionen am Donnerstag

© kabel eins

Mitte August startet kabel eins ein neues Format, das man zuletzt bei den Screenforce Days angekündigt hatte. In "Unser Kiosk" soll das Leben von verschiedenen Menschen in sozialen Brennpunkten gezeigt werden - dafür räumt man nun den Donnerstagabend frei.



Vor mehr als einem Jahr hat kabel eins angekündigt, künftig auch donnerstags auf Eigenproduktionen setzen zu wollen. Von diesen Plänen war zuletzt allerdings nicht mehr viel zu hören, schließlich machten in den vergangenen Monaten auch einige Formate am Dienstag immer wieder große Probleme. Im August wird der Donnerstag nun aber doch für wenige Wochen mit einem neuen Doku-Format bespielt.





Am 16. August nämlich zeigt kabel eins erstmals das neue Format "Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel", das man bereits vor wenigen Wochen bei den Screenforce Days angekündigt hatte. Vorerst sind vier Episoden der Doku-Reihe von Good Times geplant, ausgestrahlt werden diese zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr.

Ähnlich wie bei den Sozialdokus von RTL II, und neuerdings ja auch von RTL, wird es in dem Format um das Leben von Menschen in verschiedenen sozialen Brennpunkten gehen. Gedreht wird in sechs Kiosken in verschiedenen Städten der Republik. Gezeigt werden sollen die Nöte, Sorgen und Hoffnungsmomente der Stammgäste und Kiosk-Besitzer.

