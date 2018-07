"Family Guy": Nachschub gibt's ab Anfang September

© FOX

Mitte August endet für "Simpsons"-Fans die Wartezeit auf neue Folgen bei ProSieben, viel länger müssen auch die Fans von "Family Guy" nicht mehr warten. Los geht's mit einer Folge für alle Serien-Fans: Die "Emmy-Winning Episode"



Schon am 14. August endet die Sommerpause für Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie: Dann gibt's dienstags um 20:15 Uhr neue Folgen der "Simpsons" zu sehen. Ab 20:45 Uhr bleibt es aber vorerst bei Wiederholungen, zunächst von den "Simpsons", ab 22:10 Uhr dann von "Family Guy". Via Twitter hat ProSieben nun aber angekündigt, dass ab dem 4. September auch von "Family Guy" neue Folgen zu sehen sein werden. ProSieben zeigt dann die 16. Staffel der animierten Serie.

Zum Start der neuen Folgen wartet übrigens die "Emmy-Winning Episode" - so zumindest ihr Titel. Peter Griffin ärgert sich darin darüber, dass "Family Guy" 15 Staffeln lang noch keinen einzigen Emmy gewonnen hat - nicht mal, als man ein Crossover mit den "Simpsons" produziert hat. Also startet er eine eigene For-Your-Consideration-Kampagne (mit der die Produzenten den Academy-Mitglieder nahelegen, für eine Serie zu stimmen). Dafür werden in der Serie diverse andere Serien parodiert. Zunächst erwischt es "Modern Family", "Girls" und "Transparent" aus dem Comedy-Bereich. Als die Academy ihm allerdings mitteilt, dass das so schlecht war, dass man ihnen nun sogar einen Emmy schulde, versucht er es im Drama-Bereich und parodiert u.a. "Breaking Bad", "The Wire", "Homeland", "The Sopranos", "Orange is the new Black", "House of Cards" und "Game of Thrones".

