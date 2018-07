ZDFneo zeigt Terror-Thriller "Greyzone" ab September

© ZDF/Agnete Schlichtkrull

Nach "Countdown Copenhagen" steht Mitte September bei ZDFneo die nächste dänische Koproduktion auf dem Programm: "Greyzone - No Way Out". Im ZDF selbst gibt's unterdessen neue Fälle von "SOKO Leipzig" zu sehen.



31.07.2018 - 14:19 Uhr von Uwe Mantel 31.07.2018 - 14:19 Uhr

Beim Ausbau der eigenen fiktionalen Stoffe setzt man bei ZDFneo auch auf Koproduktionen. Im Zuge dessen war im Herbst vergangenen Jahres schon "Countdown Copenhagen" zu sehen, in diesem September startet nun die nächste dänische Koproduktion: Ab dem 13. September zeigt ZDFneo immer donnerstags ab 20:15 Uhr "Greyzone - No Way Out" in Doppelfolgen. Wer die lineare Ausstrahlung nicht abwarten will: Online werden alle Folgen am 13. September auf einen Schlag veröffentlicht.

Eva Forsberg (Tova Magnusson) von der schwedischen Sicherheitspolizei (SÄPO) ist darin einem möglichen Terrorangriff durch ein geheimes Netzwerk auf der Spur, die nach Kopenhagen führt. Gemeinsam mit ihrem dänischen Kollegen Henrik Dalum (Lars Ranthe) und dem Agenten des dänischen PET Jesper Lassen (Joachim Fjelstrup) nimmt sie die Ermittlungen auf. Die Entwicklerin von Steuerungssystemen für Drohnen bei der Firma SparrowSat in Stockholm, Victoria Rahbeck (Birgitte Hjort Sørensen), die mit ihrer neusten Erfindung den Markt revolutioniert, hat, trifft auf einer Produktvorführung in Frankfurt unterdessen ihren früheren Kommilitonen Iyad Adi Kassar (Ardalan Esmaili) wieder, der sie interviewen möchte. Da ihr Sohn Oskar gerade mit ihrem Ex-Mann in Paris Ferien macht, ist es ihr recht, dass Iyad dafür in ihre Wohnung kommt - was schwere Folgen hat.

Im ZDF selbst warten unterdessen neue Folgen der Krimiserie "SOKO Leipzig" auf die Zuschauer. Ab dem 14. September werden freitags um 21:15 Uhr insgesamt 24 neue Folgen zu sehen sein. Auch bei der "SOKO Wien" gibt's am Vorabend nach sehr langer Pause mal wieder frisches Material: Ab dem 28. September sind hier neue Folgen geplant. dort gibt's einen personellen Wechsel, der in Österreich längst vollzogen ist: Michael Steinocher wird als Bezirksinspektor Simon Steininger zum bestehenden SOKO-Team dazu stoßen und somit die Lücke von langjährigem Ermittler Oberstleutnant Helmuth Nowak (Gregor Seberg) füllen, der am 23.11. zuletzt zu sehen sein wird.

