Sport1 beginnt mit der Suche nach "The Next Rocky"

Die auf den Screenforce Days angekündigte neue Box-Castingshow "The Next Rocky" von Sport1 geht nun in die heiße Phase: Ab sofort kann man sich online bewerben. Dem Sieger winken ein Profi-Vertrag und weitere TV-Übertragungen.



01.08.2018 - 09:00 Uhr

In diesem Jahr ist Sport1 durch die Kooperation mit dem Sauerland-Boxstall bereits groß in die Übertragung von Boxkämpfen eingestiegen, nun will man am liebsten gleich seinen eigenen Box-Star aufbauen. Dafür ruft man die neue Castingshow "The Next Rocky" ins Leben, für die man sich ab sofort und noch bis 31. August bewerben kann. Voraussetzung ist, dass man zum einen ein Mann, zum anderen mindestens 18 Jahre alt ist. Vorerfahrung im Boxen oder anderen Kampfsportarten ist zwar vorteilhaft, aber keine Voraussetzung. Wer ins Raster passt und sich eine Karriere als Profiboxer vorstellen kann, muss im Lauf des Augusts sich mit einem kurzen, aber aussagekräftigen Video auf Sport1.de zu bewerben.

Daraus wählt Sport1 dann Kandidaten aus, die sich Mitte September bei einem Casting-Termin in München bewähren müssen. Dort müssen sie dann erstmals vor der Jury überzeugen, der neben Tobias Drews - nicht nur Kommentator, sondern Leiter der ganzen Box-Unit von Sport1 - unter anderem auch Ex-Boxer Graciano Rocchigiani angehört. Wer die Juroren überzeugen kann, nimmt im direkten Anschluss am Bootcamp im Münchner „Boxwerk“ teil, wo die Kandidaten weitere Prüfungen und ein hartes Trainingsprogramm überstehen müssen.

Hier kristallisieren sich letztlich acht Finalisten heraus, die dann die "Road to Champion" startet. Während diesen Phasen findet die Castingshow nicht im Fernsehen, sondern vor allem auf den digitalen Kanälen von Sport1 statt - zugehöriger Hashtag ist #SPORT1TheNextRocky. Im Anschluss an die Bewerbungsphase wird auf YouTube und Facebook eine Webshow mit der Einladung der ausgewählten Bewerber zum Casting gezeigt, das Casting und das Bootcamp wird online mit Liveberichterstattung begleitet. Während der "Road to Champion", also der Vorbereitung auf die Live-Kämpfe, gibt es eine Webserie mit zwei Folgen pro Woche über die Finalisten, alle Kandidaten erhalten zudem eigene Team-Profile auf Facebook und Instagram und sollen Interessierte so selbst auf dem Laufenden halten.

Erst dann kommt das klassische Fernsehen ins Spiel: Im Rahmen von drei Box-Galas wird in Viertel-, Halbfinale und Finale der "Next Rocky" in Boxkämpfen gekürt, die live bei Sport1 zu sehen sein werden. Dem Sieger winkt ein Profivertrag von Sport1 und damit auch regelmäßige Livekämpfe, die im kommenden Jahr ebenfalls wieder im Fernsehen übertragen werden.

Tobias Drews, Leiter Boxen von Sport1: "Als wir Ende 2017 bei Sport1 mit unserem großen Box-Projekt angefangen haben, hat es schon früh diese Idee gegeben. Mit unserem Slogan #WirsindBoxen haben wir uns auch auf die Fahne geschrieben, den Nachwuchs zu fördern. Den gibt es schon, aber die Frage ist, wie die jungen Talente an die Öffentlichkeit kommen. Da setzen wir mit unserer digitalen Power als führende 360°-Sportplattform in Deutschland an. Wir wollen gute Typen finden und ihnen die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Gleichzeitig haben wir die Chance, diese Schritte bis zum ersten Kampf als offizieller Profiboxer mitzuerleben. Mit allem was dazugehört: die ärztlichen Untersuchungen, die Trainingsmethodik, die Ernährung. Das wird hochspannend!"

Sport1-Experte und Mentor Graciano Rocchigiani: "Wenn man Profiboxer werden will, muss man dafür alles geben und diesem Ziel alles unterordnen. Disziplin, Trainingsfleiß und Vertrauen zum Trainer spielen eine sehr wichtige Rolle. Das werde ich den Kandidaten klar machen! Die Boxer werden nicht geschont und müssen sich schon gut vorbereitet haben, bevor sie zu uns kommen. Aber natürlich sollen sie sich im Casting auch von Runde zu Runde verbessern. Das Gute an ‚SPORT1: The Next Rocky‘ ist, dass sich im Verlauf Fangemeinden bilden können, von denen man heute noch gar nichts weiß, weil die Boxer noch gar nicht auf dem Markt sind. Von daher glaube ich, dass man mit so einer Show viel erreichen und den Boxsport noch ein Stück interessanter machen kann."

