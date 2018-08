Filmpool will "Body Fixers" nach Deutschland holen

© Filmpool

Aktuell sucht Filmpool nach Kandidaten mit ausgeprägten Beauty-Problemen. Hinter dem Bewerbungsaufruf steht offenbar die Adaption des britischen Reality-Formats "Body Fixers", von dem bislang zwei Staffeln ausgestrahlt worden sind.



01.08.2018 - 17:45 Uhr von Alexander Krei 01.08.2018 - 17:45 Uhr

Die Kölner Produktionsfirma Filmpool arbeitet derzeit nach DWDL.de-Informationen an der Adaption des britischen Formats "Body Fixers". Aktuell sucht der Sender nach Kandidaten für die Show, in deren Mittelpunkt sogenannte "Beauty-Notfälle" stehen, wie es im Bewerbungsaufruf heißt. Ein Team, bestehend aus Profis aus den Bereichen Haaren, Kosmetik, Makeup, Haut und Styling, hilft darin den Kandidaten, die beispielsweise unter Haarausfall, Aknenarben, ausgeprägter Körperbehaarung oder extremen Augenringen leiden.

In Großbritannien hat der Fernsehsender E4 bereits zwei Staffeln von "Body Fixers" ausgestrahlt, hierzulande sind die Folgen beim Frauensender Sixx zu sehen, der auch schon mehrere Formate im Programm hat, in denen sich Expertenteams um die Beseitigung von Tattoo-Sünden kümmern. So melden sich in dieser Woche die Eigenproduktionen "Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut" und "Cover up" nach längerer Pause im Programm zurück.

Welcher Sender hinter der Adaption von "Body Fixers" steht, ist dagegen bislang noch nicht bekannt. Der Bewerbungsaufruf von Filmpool stapelt jedenfalls nicht gerade tief: "Bewirb dich bei der Makeover-Sensation und du wirst dich nicht wiedererkennen", verspricht die Produktionsfirma den potenziellen Kandidaten.

Teilen