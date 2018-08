Zu viele Serien: Sky verschiebt "8 Tage" ins nächste Jahr

© Sky

Die neue Sky-Serie "8 Tage" soll erst Anfang 2019 ausgestrahlt werden. Das hat der Pay-TV-Sender jetzt entschieden. Ursprünglich war der Start schon für Oktober angekündigt worden - doch zu diesem Zeitpunkt herrscht offenbar zu viel Konkurrenz vor.



06.08.2018 - 18:18 Uhr von Alexander Krei 06.08.2018 - 18:18 Uhr

Nachdem Sky im vergangenen Jahr gute Erfahrungen mit "Babylon Berlin" gemacht hat, will der Sender in den kommenden Monaten die nächsten fiktionalen Eigenproduktionen an den Start bringen. Im Falle von "8 Tage" müssen sich die Abonnenten jetzt allerdings noch ein wenig länger in Geduld üben, denn wie der Pay-TV-Sender gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, soll die Ausstrahlung nun doch nicht wie zunächst geplant ab dem 26. Oktober erfolgen.

"Aus programmstrategischen Gründen haben wir entschieden, die Sky Original Production '8 Tage' im ersten Quartal 2019 exklusiv auf Sky in Deutschland und Österreich auszustrahlen", heißt es aus Unterföhring. "Nach umfangreichen internen Analysen kamen wir zu dem Ergebnis, dass dieser Zeitraum der optimale Sendetermin für die außergewöhnliche Produktion von Neuesuper mit Christiane Paul und Mark Waschke in den Hauptrollen ist."

Offenbar fürchtete man bei Sky, dass durch den ebenfalls für Oktober geplanten Start der neuen Staffeln von "The Walking Dead" und "House of Cards" sowie der angekündigten Serien-Fortsetzung von "Das Boot" zu wenig Aufmerksamkeit auf der neuen Dramaserie liegen könnte. Mit dem "Boot" will Sky wie geplant wie im November in See stechen - einen genauen Sendetermin hat der Sender bislang allerdings noch nicht kommuniziert.

"8 Tage" handelt von den voraussichtlich letzten Tage der Menschheit und einem 60 Kilometer großen Meteor, der mit einer Geschwindigkeit von 30.000 Stundenkilometern auf die Erde zurast. Erzählt wird der drohende Weltuntergang aus der Sicht einer ganz normalen Familie. Vor dem Hintergrund der Katastrophe brechen verborgene und offene Konflikte auf, die sich zunehmend verdichten. Neben Christiane Paul und Mark Waschke sind unter anderem Devid Striesow, Fabian Hinrichs und Nora Waldstätten zu sehen.

