"The Voice" startet Mitte Oktober in neue Staffel

ProSieben und Sat.1 haben die Start-Daten für die achte "The Voice"-Staffel bekanntgegeben, Mitte Oktober kehrt die Castingshow mit neuen Folgen zurück. Bei den Coaches gibt es unterdessen ein neues Gesicht.



03.09.2018 - 11:16 Uhr von Timo Niemeier 03.09.2018 - 11:16 Uhr

Die achte Staffel von "The Voice of Germany" muss in diesem Jahr ohne Samu Haber auskommen. Der Frontmann von Sunrise Avenue kündigte seinen Abschied im Mai dieses Jahres an. Für ihn ist demnächst Michael Patrick Kelly in der Show zu sehen. Ansonsten ändert sich bei den Coaches nichts: Wie schon 2017 werden in diesem Jahr Yvonne Catterfeld, Mark Forster sowie Michi Beck und Smudo die Kandidaten bewerten. Nun gibt es auch einen Start-Termin für die neue Staffel.

"The Voice" startet am Donnerstag, den 18. Oktober, bei ProSieben. Wie gehabt wird die Show abwechselnd bei ProSieben und Sat.1 gezeigt. Bei Sat.1 wird die Show auch in diesem Jahr sonntags gezeigt, das hatte sich zuletzt gut bewährt. Am 21. Oktober feiert die neue Staffel dort Premiere. Moderiert wird "The Voice of Germany" erneut von Lena Gercke und Thore Schölermann.

