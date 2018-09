Sky strickt einen Halloween-Sender um die "Es"-Premiere

© Sky Deutschland/Brooke Palmer

Das Remake von Stephen Kings "Es" wird Ende Oktober bei Sky zu sehen sein. Gezeigt wird der Film auf einem Pop-up-Channel, der anlässlich des bevorstehenden Halloween-Fests zwei Wochen lang ausschließlich auf Grusel-Streifen setzt.



11.09.2018 - 13:31 Uhr von Alexander Krei 11.09.2018 - 13:31 Uhr

Sky führt mal wieder vorübergehend einen Pop-up-Channel ein und ersetzt Sky Cinema Action in der Zeit vom 19. Oktober bis zum 1. November durch Sky Cinema Halloween HD. Anlässlich des Halloween-Fests werden dort zwei Wochen lang diverse Horror-Filme gesendet, darunter "Halloween - Die Nacht des Grauens", "Scream - Schrei!", "Underworld: Blood Wars", "Get Out" und "Annabelle 2". Insgesamt 70 Filme sollen im genannten Zeitpunkt ausgestrahlt werden.

Dazu zählt auch die deutsche TV-Premiere der Horror-Neuverfilmung "Es", deren Erstausstrahlung am Sonntag, den 21. Oktober erfolgen wird. Das Stephen-King-Remake steht zudem über Sky Q auch in Ultra-HD-Qualität zum Abruf bereit. 2017 zählte "Es" auch in Deutschland zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres. Die Produktion handelt vom spurlosen Verschwinden mehrerer Kinder. In der Hauptrolle ist der Schauspieler Bill Skarsgård zu sehen.

An Halloween selbst sind auf dem Sender John Carpenters "Halloween - Die Nacht des Grauens" mit Jamie Lee Curtis sowie die Fortsetzungen "Halloween 4 - Die Rückkehr des Michael Myers", "Halloween 5 - Die Rache des Michael Myers" und "Halloween: H20" zu sehen.

