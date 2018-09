SWR führt Guildo Horn und andere Promis in den Wald

© SWR

In dem neuen SWR-Format "Der mit dem Wald spricht" geht Förster Peter Wohlleben mit verschiedenen Prominenten auf eine Abenteuerreise - im Wald. Mit dabei sind unter anderem Guildo Horn, Sarah Wiener, Micky Beisenherz und Cordula Stratmann.



11.09.2018 - 15:51 Uhr von Timo Niemeier

Waldexperte und Bestseller-Autor Peter Wohlleben ("Das geheime Leben der Bäume") präsentiert demnächst ein neues Format im SWR. In der Sendung "Der mit dem Wald spricht" nimmt der Förster in jeder Folge zwei Prominente mit auf eine Abenteuerreise durch deutsche Wälder. In der ersten Folge wird er begleitet von Musiker Guildo Horn und TV-Köchin Sarah Wiener. Weiter Promis sind Sven Plöger, Barbara Wussow, Hannes Jaenicke, Pierre M. Krause, Denis Scheck, Adele Neuhauser, Cordula Stratmann, Micky Beisenherz, Jana Pallaske und Marc Marshall.

Der SWR zeigt die sechs Folgen des neuen Formats ab dem 23. Oktober immer dienstags um 21 Uhr. Die Promis erwartet eine zweitägige Abenteuerreise zu den Geheimnissen des Waldes. In jeder Folge wird ein anderes Waldgebiet im Südwesten erkundet, von der Eifel über den Pfälzer Wald und Schwarzwald bis zur Schwäbischen Alb, inklusive Übernachtung unter freiem Himmel - und mit vielen Infos rund um die Themen Wald und Natur. Ganz nebenbei sollen die Zuschauer die Promis so auch von einer ganz neuen Seite kennenlernen. Produziert wird das Format von Encanto.

